Tüberküloz Hastası Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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Tüberküloz Hastası Firari Hükümlü Yakalandı

Tüberküloz Hastası Firari Hükümlü Yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir akrabasının evinde yakalanan tüberküloz hastası firari hükümlü, hastaneye kaldırıldı ve sonrasında adliyede işlemleri yapıldıktan sonra cezaevine gönderildi.

10.12.2024 14:18  Güncelleme: 14:20
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde akrabasının evinde yakalanan firari hükümlü, tüberküloz hastası olduğunu söyleyince, emniyete gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, hükümlünün hastaneye ve adliyeye sevki sırasında maske taktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Bilişim yoluyla dolandırıcılık' suçundan hakkında 3,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Rabia A.'nın (21) İnegöl ilçesindeki akrabasının evinde saklandığını tespit etti. Kırsal Yeniceköy Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenleyen ekipler, hükümlüyü yakalayıp gözaltına aldı. Rabia A., işlemleri için götürüldüğü emniyette, tüberküloz hastası olduğunu söyleyince, ihbarla gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Polis ekipleri, hükümlünün hastaneye ve adliyeye sevki sırasında maske taktı.

Tüberküloz hastası firari hükümlü burada yapılan kontrollerinden sonra sevk edildiği adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: DHA

3-sayfa, İnegöl, Sağlık, Güncel, Bursa, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tüberküloz Hastası Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika

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