Tüberküloz Hastası Firari Hükümlü Yakalandı

Güncel

BURSA'nın İnegöl ilçesinde akrabasının evinde yakalanan firari hükümlü, tüberküloz hastası olduğunu söyleyince, emniyete gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, hükümlünün hastaneye ve adliyeye sevki sırasında maske taktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Bilişim yoluyla dolandırıcılık' suçundan hakkında 3,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Rabia A.'nın (21) İnegöl ilçesindeki akrabasının evinde saklandığını tespit etti. Kırsal Yeniceköy Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenleyen ekipler, hükümlüyü yakalayıp gözaltına aldı. Rabia A., işlemleri için götürüldüğü emniyette, tüberküloz hastası olduğunu söyleyince, ihbarla gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Polis ekipleri, hükümlünün hastaneye ve adliyeye sevki sırasında maske taktı.

Tüberküloz hastası firari hükümlü burada yapılan kontrollerinden sonra sevk edildiği adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),