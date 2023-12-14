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TÜBİTAK BİGG Fonu, 153 teknoloji girişimine 137 milyon lira yatırım yapacak - Son Dakika
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TÜBİTAK BİGG Fonu, 153 teknoloji girişimine 137 milyon lira yatırım yapacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK BİGG Fonu kapsamında 153 teknoloji girişimine, fikirden ürüne geçiş aşamasında 137 milyon lira yatırım yapılacağını duyurdu.

TÜBİTAK BİGG Fonu, 153 teknoloji girişimine 137 milyon lira yatırım yapacak
14.12.2023 - 10:57,
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK BİGG Fonu kapsamında 153 teknoloji girişimine, fikirden ürüne geçiş aşamasında 137 milyon lira yatırım yapılacağını bildirdi.

Kacır, X sosyal medya platformundan TÜBİTAK BİGG Fonu desteğine ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Kacır, şunları kaydetti:

"TÜBİTAK BİGG Fonu, 153 teknoloji girişimine, fikirden ürüne geçiş aşamasında, 137 milyon lira yatırım yapacak. 2012'den bu yana Bireysel Genç Girişimci Programı ile desteklenerek kurulan girişimlerin sayısı 2 bin 293. Girişimcilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

Bakan Kacır'ın paylaşımında yer verdiği infografiğe göre, fikir aşamasındaki girişimlere yüzde 3 hisse karşılığında 900 bin lira yatırım yapılacak.

Kaynak: AA
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Mehmet Fatih Kacır, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: TÜBİTAK BİGG Fonu, 153 teknoloji girişimine 137 milyon lira yatırım yapacak - Son Dakika
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