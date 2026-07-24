TÜBİTAK Fen Lisesi\'nden Başarı Hikayesi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) Yabancı Dil Testi'nin İngilizce alanında Türkiye 25'incisi, sayısal alanda ise 281'incisi olan TÜBİTAK Fen Lisesinin ilk mezunlarından Ahmet Karakaya, elektrik-elektronik mühendisi olmayı hedefliyor.???????

Uyguladığı özel öğretim programıyla temel bilimler, bilişim teknolojileri, yazılım ve havacılık ile uzay teknolojileri alanlarında Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu nitelikli bilim insanı adaylarını geleceğe hazırlayan TÜBİTAK Fen Lisesi, 2026 YKS'de öğrencilerinin elde ettiği başarılı sonuçlarla ön plana çıktı.

"Milli Teknoloji Hamlesi"nin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirme hedefiyle bilim ve teknolojiye yön verecek, üretecek, geliştirecek, araştıracak ve sorun çözecek bir nesil yetiştirme hedefi bulunan lisede??????? üniversite sınavına giren öğrencilerin elde ettikleri başarılı sonuçlar göz doldurdu.

TÜBİTAK Fen Lisesi'nin ilk mezunlarından Ahmet Karakaya da YKS Yabancı Dil Testi'nin İngilizce alanında Türkiye 25'incisi, sayısal alanında ise 281'incisi oldu.

Mezun olduktan sonra Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki ailesinin yanına dönen Karakaya, AA muhabirine, başarısında aldığı nitelikli eğitimin, düzenli soru çözümünün ve deneme analizlerinin etkili olduğunu söyledi.

Okulun uygulamalı eğitim anlayışının sınav sürecine önemli katkı sağladığını anlatan Karakaya, fen derslerinde sık sık laboratuvar çalışmaları ve deneyler yaptıklarını ifade etti.

Karakaya, bu sayede konuları sınav hazırlığına başlamadan önce ayrıntılı şekilde öğrendiklerini dile getirdi.

Öğretmenlerinin de başarısında büyük pay sahibi olduğunu vurgulayan Karakaya, kendisine emek veren tüm öğretmenlerine teşekkür etti.

Tercih döneminde ilk hedefinin Koç Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği olduğunu belirten Karakaya, "Geçen yıl bölüm 281'inci sıradan öğrenci almıştı. Ben de tam 281'inci oldum. İnşallah ilk tercihime yerleşirim. Olmazsa Bilkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği ya da Koç Üniversitesi Makine Mühendisliğini değerlendireceğim." dedi.

YKS'ye hazırlanan öğrencilere de tavsiyelerde bulunan Karakaya, özellikle 11. sınıftan 12. sınıfa geçilen yaz tatilinin verimli değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Konular öğrenildikten sonra bol miktarda soru bankası ve deneme sınavı çözmenin önemine dikkati çeken Karakaya, "Deneme çözmek kadar analiz yapmak da çok önemli. Eksikleri tespit edip üzerine gitmek başarıyı getiriyor." ifadelerini kullandı.

TÜBİTAK Fen Lisesine LGS sonrasında gelen davetle kabul edildiğini anlatan Karakaya, ortaokul yıllarında TÜBİTAK Bilgisayar Olimpiyatları'na hazırlanmasının matematik ve bilgisayar alanındaki altyapısını güçlendirdiğini, bunun da okul sürecine ve akademik başarısına katkı sağladığını sözlerine ekledi.