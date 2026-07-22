TÜBİTAK Fen Lisesi'nden YKS'de Başarı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TÜBİTAK Fen Lisesi'nden YKS'de Başarı

TÜBİTAK Fen Lisesi\'nden YKS\'de Başarı
22.07.2026 17:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜBİTAK Fen Lisesi, YKS'de ilk 100'de 7, ilk 1000'de 32 öğrenciyle dikkat çekti.

Uyguladığı özel öğretim programıyla temel bilimler, bilişim teknolojileri, yazılım ve havacılık ile uzay teknolojileri alanlarında Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu nitelikli bilim insanı adaylarını geleceğe hazırlayan TÜBİTAK Fen Lisesi, 2026 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) öğrencilerinin elde ettiği başarılı sonuçlarla ön plana çıkıyor.

"Milli Teknoloji Hamlesi"nin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirme hedefiyle, bilim ve teknolojiye yön verecek üreten, geliştiren, araştıran ve sorun çözen nesil yetiştirme hedefine sahip lisede üniversite sınavına giren öğrencilerin elde ettiği başarılı sonuçlar göz dolduruyor.

İlk yüze giren 7 öğrencisiyle alanlarda 12 derece elde eden TÜBİTAK Fen Lisesi, ilk binde de 32 öğrencisiyle 58 derece yaptı.

TÜBİTAK Fen Lisesi Müdürü Hacı Ahmet Yıldırım, AA muhabirine, öğrencilerle geçirdikleri 5 yıllık sürecin meyvelerini aldıklarını söyledi.

Sonuçların, 5 yıllık süreci çok verimli geçirdiklerinin kanıtı niteliğinde olduğunu belirten Yıldırım, "Bunun en önemli göstergelerinden biri öğrencilerimizi iyi üniversitelere yolcu etmekti. Çocukların kendilerine bir şeyler katarak iyi üniversitelere gittiklerini görmek bizleri sevindirdi. İnşallah tercihlerden sonra çok büyük kısmı diledikleri okullara gitmiş olacaklar." diye konuştu.

Yıldırım, elde edilen başarılı sonuçlardan dolayı mutluluk duyduklarını dile getirerek, hedefledikleri misyon doğrultusunda elde edilen derecelerin önemli olduğunu kaydetti.

"İlk binde olmayan 6 öğrencimizin üniversiteye direkt geçiş hakkı var"

Öğrencilerin çok iyi bir hazırlık yılı geçirdiklerini aktaran Yıldırım, "Sınavın ardından emeklerinin karşılığını almış oldular. İlk yüze giren 7 öğrencimiz ve 12 derecemiz var, derecelerimizin 3'ü Alan Yeterlilik Testi (AYT) sayısaldan geldi. İlk binde de 32 öğrencimiz var. Bunlar 58 derece yaptılar ve 23'ü de AYT sayısaldan geldi. İnsanların kafasında fikir oluşturması için bu rakamlar önemli. Diğer öğrencilerimiz de çok güzel dereceler aldılar." diye konuştu.

Yıldırım, lisenin nitelikli bilim insanı yetiştirme misyonuna bağlı olarak, bilim olimpiyatları ve proje çalışmalarının üniversiteye geçişte ciddi katkı sağladığına değinerek, şöyle devam etti:

"İlk binde olmayan öğrencilerimizden 6'sının Uluslararası Bilim Olimpiyatları ve yarışmalarda elde ettikleri derecelerden dolayı üniversiteye direkt geçiş hakkı var. Yine 16 öğrencimizin bilim olimpiyatları ve proje yarışmalarından elde ettikleri dereceler sayesinde yerleştirme puanlarının yanı sıra ek katsayı puanları gelecek. Bu da şu demek, istedikleri bölümlere yerleşmiş olacaklar. Bu, 5 yıllık zaman diliminde yaptıkları çalışmaların güzel birer meyvesi oluyor."

Öğrencilere kazandırdıkları disiplinin sınav hayatlarına da olumlu yansıdığını vurgulayan Yıldırım, "Milyonlarca insanın girdiği sınavda ilk 100 ve ilk 1000'den bahsediyoruz. Öğrencilerimiz 5 yıllık eğitim hayatları boyunca ciddi disiplin elde ettiler ve üniversite sınavı gibi hayatlarındaki önemli bir aşamada sonuçlarını olumlu anlamda gördüler. Tercihler sonuçlandığında da inşallah karşılığını görecekler." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, nitelikli bilim insanı yetiştirme hedefi doğrultusunda eğitim vermeye devam edeceklerinin altını çizerek, okuldan ilk mezun olan öğrencilerin arkalarından gelen öğrencilere önemli bir yol açtığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Bilim İnsanı, Teknoloji, Türkiye, Tübitak, Eğitim, Güncel, Bilim, YKS, Son Dakika

Son Dakika Güncel TÜBİTAK Fen Lisesi'nden YKS'de Başarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lüleburgaz’da kaçak soğuk hava deposuna yapılan baskında 4,6 ton ete el konuldu Lüleburgaz'da kaçak soğuk hava deposuna yapılan baskında 4,6 ton ete el konuldu
Samsun’da korkunç olay: 18 yaşındaki genç kız evinde ölü bulundu Samsun'da korkunç olay: 18 yaşındaki genç kız evinde ölü bulundu
Fabrikaya atmaya çalıştığı patlayıcı elinde patladı Fabrikaya atmaya çalıştığı patlayıcı elinde patladı
Bulgaristan’da Bezmer Hava Üssü’ne ABD uçakları konuşlandırılacak Bulgaristan'da Bezmer Hava Üssü'ne ABD uçakları konuşlandırılacak
Kan donduran plan: Okul saldırısı öncesi ailesini öldürecekti Kan donduran plan: Okul saldırısı öncesi ailesini öldürecekti
TSK’nın Somali görev süresi 2 yıl uzatıldı TSK'nın Somali görev süresi 2 yıl uzatıldı

17:25
CHP’de 4 il başkanı daha görevden alındı
CHP'de 4 il başkanı daha görevden alındı
17:10
Almalı mı satmalı mı İşte dev bankanın yıl sonu altın tahmini
Almalı mı satmalı mı? İşte dev bankanın yıl sonu altın tahmini
16:34
Ahbap soruşturması derinleşiyor: Ece Üner, Gökhan Özoğuz, Öykü Serter ifade için adliyede
Ahbap soruşturması derinleşiyor: Ece Üner, Gökhan Özoğuz, Öykü Serter ifade için adliyede
16:23
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Genel af, şahsa özel af yok
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Genel af, şahsa özel af yok
16:11
Trump gittikçe sertleşiyor İran’a yeni tehdit
Trump gittikçe sertleşiyor! İran'a yeni tehdit
14:04
Kayseri’de feci kaza: 2 ölü, 9 yaralı
Kayseri'de feci kaza: 2 ölü, 9 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2026 17:59:43. #7.13#
SON DAKİKA: TÜBİTAK Fen Lisesi'nden YKS'de Başarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.