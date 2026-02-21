Tucker Carlson: İsrail ABD için büyük bir yük - Son Dakika
Tucker Carlson: İsrail ABD için büyük bir yük

21.02.2026 14:00
Carlson, ABD'nin sorunları varken İsrail'e destek verilmesini eleştirerek zarar verdiğini ifade etti.

ABD'li gazeteci Tucker Carlson, ülkesi ABD'nin içeride pek çok sorunla karşı karşıya olmasına rağmen dikkatlerin İsrail'e destek vermeye çevrilmesini eleştirerek "İsrail, ABD için çok büyük bir yük." ifadesini kullandı.

İsrail ziyaretinin ardından Suudi Arabistan merkezli "Rotana Haliciyye" televizyon kanalına röportaj veren Carlson, İsrail-ABD ilişkilerinin ülkesine zarar verdiğini kaydetti.

Carlson, "İsrail, ABD için çok büyük bir yük. Aslında, sınırlarımız dışında karşılaştığımız en büyük yük." dedi.

Bu konuda İsrail hükümetine kızmadığını, onların çıkarlarının gerektirdiği şekilde hareket ettiğini savunan Carlson, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu ülkesine elinden gelen her şekilde yardım etmeye çalışıyor ve bunu yapmak için ABD'yi kullanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Carlson, ABD'li liderlerin buna neden izin verdiğini anlamadığını belirterek şu soruyu sordu:

"Şu anda, İsrail'in ABD'deki birçok savunucusu, İran'a karşı bir rejim değişikliği savaşı için Amerikan kaynaklarını kullanmaya yönelik muazzam bir baskı uyguluyor."

İsrail adına İran hükümetini devirmek -yeni bir İran inşa etmek değil- sadece iktidardaki kişileri öldürmek ve İran'da kaos yaratarak daha iyi bir şeylerin olmasını ummak, nasıl ABD'nin çıkarına olabilir?"

Bunun ABD'nin olmadığı gibi bölge ülkelerinin de çıkarına olmayacağını söyleyen hatta İsrail'in çıkarına da uymayacağını dile getiren Carlson, "İsrail'in kendi uzun vadeli çıkarlarını çok iyi anladığını sanmıyorum." tespitinde bulundu.

Amerikalı gazeteci, ülkesinin ekonomi, ulusal uyum, göç gibi çok ciddi sorunlarla karşı karşıyayken liderlerin Netanyahu'nun talepleriyle ilgilenmesine değil bu baskıya karşı koyarak "İran hükümetini havaya uçurmak istiyorsanız iyi şanslar. Bu bizim işimiz değil." diyecek kadar güçlü olmasına ihtiyaçları olduğunu vurguladı.

Bazı ABD liderlerinin İsrail'e kendi ülkelerinden daha sadık olduğuna ve ihanet ettiğine işaret ederek ABD ile İsrail ilişkilerindeki temel sorunun bu olduğunu söyleyen Carlson, özellikle İsrail'e desteğiyle tanınan senatörler Ted Cruz ile Lindsey Graham gibi isimleri İsrail'in isteklerini kendi seçmeninin isteklerinin önünde tuttukları gerekçesiyle sert şekilde eleştirdi.

Kaynak: AA

