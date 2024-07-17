TÜED, emekli aylıklarının düşürülmesine tepki gösterdi - Son Dakika
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TÜED, emekli aylıklarının düşürülmesine tepki gösterdi

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), en düşük emekli aylığı uygulamasının, prim kazancı ve prim ödeme gün sayısı fazla olanları mağdur eden bir uygulamaya dönüştüğü değerlendirmesinde bulunarak, emekli aylıklarını düşüren hesaplama sisteminin değiştirilip, çalışılan dönemler için 'tek bir aylık hesaplama sistemi'nin getirilmesini talep etti.

17.07.2024 17:57
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Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), en düşük emekli aylığı uygulamasının, prim kazancı ve prim ödeme gün sayısı fazla olanları mağdur eden bir uygulamaya dönüştüğü değerlendirmesinde bulunarak, emekli aylıklarını düşüren hesaplama sisteminin değiştirilip, çalışılan dönemler için "tek bir aylık hesaplama sistemi"nin getirilmesini talep etti.

TÜED'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Derneğin Başkanlar Kurulu, bugün Ankara'daki genel merkez binasında toplandı.

Tüm şube başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantının ardından hazırlanan sonuç bildirisinde, en az aylık ödemesinin 10 bin liradan 12 bin 500 liraya yükseltilmesinin hayat pahalılığı karşısında bir anlam ifade etmediğine yer verildi.

"Eşit aylık ödenmesi için intibak yapılmalı"

2000 yılı sonrasındaki dönemde asgari aylık bağlama oranının yüzde 70'ten yüzde 35'e düşürülmesi ile kök aylıkların değersizleştiği ifadesine yer verilen bildiride, şunlar kaydedildi:

"Çözüm olarak getirilen en az aylık ödemesi, prim kazancı ve prim ödeme gün sayısı fazla olanları, mağdur eden bir uygulamaya dönüşmüştür. Nimet ve külfet dengesini bozan en az aylık ödemesi uygulamasına son verilmeli ve her bir emekliye, insanca yaşamaya yetecek aylık ödenmelidir. Asgari ücretin altında kalan emekli aylıkları asgari ücrete yükseltilmeli, emekli olunan tarihlere bakılmaksızın, prim kazancı ve prim ödeme gün sayıları eşit olanlara, eşit aylık ödenmesi için intibak yapılmalıdır. Emekli aylıklarını düşüren hesaplama sistemi değiştirilmeli, çalışılan dönemler için 'tek bir aylık hesaplama sistemi' getirilmelidir."

Kaynak: AA

Tüed, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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