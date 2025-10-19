Tufan Erhürman: Türkiye ile İlişkiler Hayati

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, "Türkiye Cumhuriyeti ile istişare etmeksizin Kıbrıs'ta bir dış politikanın belirlenmesi veya Kıbrıs sorununa ilişkin bir politikanın belirlenmesi bugüne kadar hiç söz konusu olmadı. Benim dönemimde de asla söz konusu olmayacak." dedi.

Erhürman, seçim sürecine ve sonuçlarına dair, AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Tufan Erhürman, "Hiçbir cumhurbaşkanımız Türkiye Cumhuriyeti ile istişare etmeden ne müzakere yürüttü ne görüşme yürüttü, ne dış politika çizgisi belirledi. Bu bizim devlet geleneğimizdir. Aynen bu devlet geleneğimiz devam edecek." diye konuştu.

Erhürman, Türkiye ile ilişkiler konusunda hiç olumsuz bir şey söylemediğine dikkati çekerek, "Ama çok büyük bir kara propaganda yürütüldü bu konuda. Aslında Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri beni çok iyi tanır." dedi.

KKTC'de geçmişte 15 ay başbakanlık yaptığını ve yıllardır ana muhalefet partisi liderliği yürüttüğünü aktaran Erhürman, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkiler bizim için son derece önemlidir, yaşamsaldır. Bunu her yerde her zaman söyledim ve dediğim gibi Türkiye Cumhuriyeti ile istişare etmeksizin Kıbrıs'ta bir dış politikanın belirlenmesi veya Kıbrıs sorununa ilişkin bir politikanın belirlenmesi bugüne kadar hiç söz konusu olmadı. Benim dönemimde de asla söz konusu olmayacak. Ben eminim, doğru zeminde çok iyi ilişkiler, Türkiye Cumhuriyeti ile hatta daha da gelişerek, ben bunun için de bunu da bir misyon olarak kendime görüyorum, daha da gelişerek devam edecek. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki tüm Türk halkına da buradan yürekten sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum."