Tüfek Kazası: Ağabey Yaralandı

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Isparta'nın Yalvaç ilçesinde bir kişi tüfeğini temizlediği sırada ağabeyini bacağından vurdu.

İddiaya göre, İlyas Aytaç (22), Sofular Mahallesi'ndeki evde av tüfeğini temizlediği sırada ağabeyi Muhammed Emin Aytaç'ı kazara sağ bacağından tüfekle yaraladı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Aytaç, Yalvaç Devlet Hastanesi'ne, ardından Süleyman Demirel Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.

Aytaç'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken kardeşi İlyas Aytaç gözaltına alındı.