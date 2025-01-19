Tüfek Patladı, Avcı Yaralandı

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Konya'nın Seydişehir ilçesinde ava giden kişi, tüfeğinin elinde patlaması sonucu yaralandı.

Seydişehir Gölyüzü Mahallesi Suğla Gölü mevkisinde sabah saatlerinde avlanmak için göle giden Mehmet Ö'nün elindeki tüfek patladı.

Durumu görenlerin haber vermesi üzere olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, sol elinden yaralanan Mehmet Ö'yü Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralı, ilk müdahalesinin ardından Konya merkezdeki hastaneye sevk edildi.