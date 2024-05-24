Tuğamiral Gökçen Fırat ve 10 kadın subay, Birleşik Krallık'ta düzenlenen panelde konuştu - Son Dakika
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Tuğamiral Gökçen Fırat ve 10 kadın subay, Birleşik Krallık'ta düzenlenen panelde konuştu

Tuğamiral Gökçen Fırat ve 10 kadın subay, Birleşik Krallık\'ta düzenlenen panelde konuştu

Milli Savunma Bakanlığı, Tuğamiral Gökçen Fırat'ın beraberindeki 10 kadın subay ile Birleşik Krallık Kraliyet Savunma Bilimleri Akademisince düzenlenen Diplomasi ve Güvenlikte Kadınlar Paneli'ne katıldığını duyurdu. Panelde, Tuğamiral Gökçen Fırat, 'Savunma ve Güvenlikte Kadın' başlığı altında katılımcılara konuşma yaptı.

24.05.2024 16:17
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Tuğamiral Gökçen Fırat'ın beraberindeki 10 kadın subay ile Birleşik Krallık Kraliyet Savunma Bilimleri Akademisince düzenlenen Diplomasi ve Güvenlikte Kadınlar Paneli'ne katıldığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, panelin, 20 Mayıs'ta Birleşik Krallık Büyükelçiliği'nde gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Savunma Planlama ve Proje Yönetim Başkanı Tuğamiral Gökçen Fırat'ın, beraberinde Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) 10 kadın subayla iştirak ettiği panelde, "Savunma ve Güvenlikte Kadın" başlığı altında katılımcılara hitap ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tuğamiral Gökçen Fırat ve 10 kadın subay, Birleşik Krallık'ta düzenlenen panelde konuştu - Son Dakika

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