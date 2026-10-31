Tuğba Işık Ercan, 9-20 Kasım'da Antalya'da düzenlenecek COP31'in Kadın Elçisi oldu - Son Dakika
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Tuğba Işık Ercan, 9-20 Kasım'da Antalya'da düzenlenecek COP31'in Kadın Elçisi oldu

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Tuğba Işık Ercan, 9-20 Kasım\'da Antalya\'da düzenlenecek COP31\'in Kadın Elçisi oldu
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AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, 9-20 Kasım'da Antalya'da düzenlenecek BM İklim Konferansı COP31'in Kadın Elçisi olarak görevlendirildi. Ercan, kadınların konferans çalışmalarına katılımını artırmak için COP31 Başkanlık Ofisiyle çalışacak.

(ANKARA) - AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Konferansı COP31'in Kadın Elçisi olarak görevlendirildi. Ercan, kadınların konferans çalışmalarına katılımını artırmak için COP31 Başkanlık Ofisi ile birlikte çalışacak.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan, 9-20 Kasım'da Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nın Kadın Elçisi olarak görevlendirildiğini açıkladı. Ercan, X hesabından yaptığı açıklamada, COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un imzasını taşıyan 7 Ekim tarihli görevlendirme yazısını paylaştı.

Paylaşımında Kurum'a teşekkür eden Ercan Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık Hareketi'ne değinerek "Bizler de Saygıdeğer Hanımefendi'nin öncü çalışmalarından aldığımız ilhamla, kadınların iklim mücadelesindeki temsil gücünü artırmak için kararlılıkla çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Ercan, üstlendiği göreve ilişkin "COP31 Kadın Elçisi olarak üstlendiğim sorumluluğu; kadınlarımızın sesini, birikimini ve öncü rolünü uluslararası iklim gündeminde daha güçlü biçimde temsil etme fırsatı olarak görüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: ANKA
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