Tuğrul'dan Yalım'a Diyabet Derneği Eleştirisi - Son Dakika
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Tuğrul'dan Yalım'a Diyabet Derneği Eleştirisi

AK Parti Milletvekili Tuğrul, Belediye Başkanı Yalım'ın Diyabetliler Derneği'ni tahliye etmesini kınadı.

13.11.2024 16:46
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AK Parti Uşak Milletvekili Fahrettin Tuğrul, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın, diyabetli çocuklara hizmet veren Diyabetliler Derneği binasını tahliye ettirmesini eleştirdi.

Tuğrul, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Uşak'ta diyabetli çocuklara hizmet veren Diyabetliler Derneğinin, daha önceki dönemde kendilerine tahsis edilen yerden, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım tarafından "kapı dışarı" edildiğini söyledi.

Bu durumu şiddetle kınadıklarını belirten Tuğrul, "Bu derneğin kapı dışarı edilmesi kabul edilemeyecek bir şey. Belediye Başkanı, derneği kapı dışarı ederken, mülkü derneğe ait olan malzemelere de ne yazık ki el koymuştur. Malzemelerini de derneğe teslim etmemiştir." dedi.

Belediye Başkanı Yalım'ın "Ben, Diyabetle Yaşam Merkezini kapatmadım. Milletvekilimiz doğru söylemiyor" dediğini dile getiren Tuğrul, şöyle konuştu:

"Kesinlikle biz Diyabetle Yaşam Merkezinin kapatıldığına dair bir şeyi söylemedik. Diyabetle Yaşam Merkezini zaten biz kurduk. AK Parti'li belediye kurdu. Orada derneğe karşı yapılan hareketi biz eleştirdik ve bundan geri adım atılmasını ve derneğin mallarının teslim edilmesi gerektiğini söyledik."

Tuğrul, Diyabetle Yaşam Merkezinin hizmetlerinin süreceğini belirterek, "Onu kapatmaya da senin yüreğin yetmez sevgili belediye başkanımız. Ancak biz şu anda o dernekle ilgili atmış olduğun adımı derhal geri atmanı talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tuğrul'dan Yalım'a Diyabet Derneği Eleştirisi - Son Dakika

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