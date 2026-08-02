TÜGVA Eskişehir İl Temsilciliği TÜGVA Yaz Okulları Finali\'ne katıldı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Eskişehir İl Temsilciliği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla TÜGVA'nın yaz boyunca Türkiye'nin 81 ilinde gerçekleştirdiği yaz okulu faaliyetlerinin final programına katıldı.

TÜGVA Eskişehir İl Temsilciliğinden yapılan açıklamaya göre, yaz boyunca kentte yürütülen yoğun çalışmaların ardından kapanış programında Eskişehir'i temsil etmek üzere kafile İstanbul'daki yerini aldı.

Coşkuya ortak olan Eskişehirli gençler ve teşkilat mensupları, stadyumdaki heyecanı yaşadı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜGVA Eskişehir İl Temsilcisi Mahmut Öksüzoğlu, yaz okulunun gençler üzerindeki olumlu etkilerine ve törendeki büyük coşkuya dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Eskişehir'imizde yaz boyunca binlerce evladımızla hem eğlendik hem öğrendik. Gençlerimizin milli ve manevi değerlerle donanması, yaz tatillerini en verimli şekilde geçirmesi için tüm ekibimizle sahadaydık. Bugün burada, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 700 bini aşan öğrencimizin coşkusunu RAMS Park'ta taçlandırdık. Sayın Cumhurbaşkanımızın gençliğe verdiği değer ve vizyon, bizlerin çalışma azmini bir kat daha artırmıştır. TÜGVA Eskişehir olarak yarının güçlü Türkiye'sini inşa edecek gençliğimiz için durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz."