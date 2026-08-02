TÜGVA Eskişehir İl Temsilciliği TÜGVA Yaz Okulları Finali'ne katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TÜGVA Eskişehir İl Temsilciliği TÜGVA Yaz Okulları Finali'ne katıldı

TÜGVA Eskişehir İl Temsilciliği TÜGVA Yaz Okulları Finali\'ne katıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Eskişehir İl Temsilciliği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla TÜGVA'nın yaz boyunca Türkiye'nin 81 ilinde gerçekleştirdiği yaz okulu faaliyetlerinin final programına katıldı.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Eskişehir İl Temsilciliği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla TÜGVA'nın yaz boyunca Türkiye'nin 81 ilinde gerçekleştirdiği yaz okulu faaliyetlerinin final programına katıldı.

TÜGVA Eskişehir İl Temsilciliğinden yapılan açıklamaya göre, yaz boyunca kentte yürütülen yoğun çalışmaların ardından kapanış programında Eskişehir'i temsil etmek üzere kafile İstanbul'daki yerini aldı.

Coşkuya ortak olan Eskişehirli gençler ve teşkilat mensupları, stadyumdaki heyecanı yaşadı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜGVA Eskişehir İl Temsilcisi Mahmut Öksüzoğlu, yaz okulunun gençler üzerindeki olumlu etkilerine ve törendeki büyük coşkuya dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Eskişehir'imizde yaz boyunca binlerce evladımızla hem eğlendik hem öğrendik. Gençlerimizin milli ve manevi değerlerle donanması, yaz tatillerini en verimli şekilde geçirmesi için tüm ekibimizle sahadaydık. Bugün burada, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 700 bini aşan öğrencimizin coşkusunu RAMS Park'ta taçlandırdık. Sayın Cumhurbaşkanımızın gençliğe verdiği değer ve vizyon, bizlerin çalışma azmini bir kat daha artırmıştır. TÜGVA Eskişehir olarak yarının güçlü Türkiye'sini inşa edecek gençliğimiz için durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TÜGVA Eskişehir İl Temsilciliği TÜGVA Yaz Okulları Finali'ne katıldı - Son Dakika

Ebola bilançosu ağırlaşıyor: Vaka sayısı 3 bin 500’ü aştı, can kaybı 1500’e yaklaştı Ebola bilançosu ağırlaşıyor: Vaka sayısı 3 bin 500'ü aştı, can kaybı 1500'e yaklaştı
ABD ve İsrail, bu hafta sonu İran’daki enerji altyapısını bombalamayı planlıyor ABD ve İsrail, bu hafta sonu İran'daki enerji altyapısını bombalamayı planlıyor
Markette dehşeti yaşayan çocuk o anları anlattı Markette dehşeti yaşayan çocuk o anları anlattı
CHP’de yeni kriz Gürsel Tekin görevden mi alındı CHP'de yeni kriz! Gürsel Tekin görevden mi alındı?
CHP 37 yıllık kalesi Çankaya Belediyesi’ni kaybetti CHP 37 yıllık kalesi Çankaya Belediyesi'ni kaybetti
Gözaltında da tutuklanırken de aynı tavır Cem Küçük’ten dikkat çeken direniş Gözaltında da tutuklanırken de aynı tavır! Cem Küçük'ten dikkat çeken direniş

16:15
Güllü iddianamesinde kan donduran detay: Annesini aşağı atıp “dedektif oyunu“ incelemiş
Güllü iddianamesinde kan donduran detay: Annesini aşağı atıp "dedektif oyunu" incelemiş
15:32
Sabah istifa eden Paşinyan yeniden başbakan oldu
Sabah istifa eden Paşinyan yeniden başbakan oldu
14:54
Görüntü Mardin’den Yabancı turistler için hazırlanan konsept tartışma çıkardı
Görüntü Mardin'den! Yabancı turistler için hazırlanan konsept tartışma çıkardı
14:21
44 orman yangını mercek altında 6 şüpheli tutuklandı
44 orman yangını mercek altında! 6 şüpheli tutuklandı
14:20
Görüntüler infial yaratmıştı: Bakırköy’deki rezillikte şüpheliler hakkında yeni gelişme
Görüntüler infial yaratmıştı: Bakırköy'deki rezillikte şüpheliler hakkında yeni gelişme
14:19
Bülent Arınç’tan Davutoğlu’nun partisini kapatmasına dikkat çeken yorum
Bülent Arınç'tan Davutoğlu'nun partisini kapatmasına dikkat çeken yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2026 16:31:03. #7.13#
SON DAKİKA: TÜGVA Eskişehir İl Temsilciliği TÜGVA Yaz Okulları Finali'ne katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.