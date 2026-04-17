Üye Girişi
Son Dakika Logo

TÜGVA İhtisas Akademi Lansmanı Siirt'te Gerçekleşti

17.04.2026 19:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜGVA, Siirt Üniversitesi'nde gençler için İhtisas Akademi Lansman Programı düzenledi.

Siirt'te "Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İhtisas Akademi Lansman Programı" gerçekleştirildi.

Siirt Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu'ndaki programda konuşan TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Karagüzel, ülkenin gençliği için mücadele verdiklerini söyledi.

Sosyal, kültürel ve akademik anlamda gençliğe sahip çıkmaya çalıştıklarını dile getiren Karagüzel, "Bu minvalde ortaokullu gençlerimizle, 450 bin ortaokullu gencimizle yazın yaz okulu yapıyoruz. 45 bin liseli kardeşimizle şu anda halihazırda devam eden GençLig ile Türkiye genelindeki en büyük turnuvayı gerçekleştiriyoruz." dedi.

Üniversitelerdeki en büyük projeyi hayata geçirmek istediklerini ifade eden Karagüzel, üniversitelerde 30 bin gencin katılımıyla İhtisas Akademinin sürdüğünü anlattı.

"Bu projedeki amacımız, sadece buraya gelip, koltuğa oturup, dinleyip gitmeniz değil. Dinlemekle beraber yorumlamanızı, sorgulamanızı ve yazmanızı istiyoruz. Biz bu projenin sonunda akademik makale ve yazılar bekliyoruz." ifadelerini kullanan Karagüzel, projenin akabinde gençlere yurt dışı ödülleri vereceklerini kaydetti.

TÜGVA İl Temsilcisi Abdullah Tetik de bilimden sanata, teknolojiden spora ve insani yardımlara kadar her alanda toplumun kalbine dokunan, gençlerin hayalleri ile imkanları arasındaki farkı kapatmaya çalışan bir anlayışla çalıştıklarını belirtti.

Tetik, "Çağımızda başarı yalnızca bilgiye sahip olmakla değil, o bilgiyi doğru analiz edebilmek, yorumlayabilmek ve dönüştürebilmekle mümkündür. İhtisas Akademi, gençlerimize tam da bu becerileri kazandırmayı hedefleyen vizyoner bir adımdır." diye konuştu.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Genel Sekreteri Batıkan Aksoy'un "Kültürel İktidar" başlıklı ilk dersi verdiği programa, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, AK Parti İl Başkanı Bahri Caner Özturan, HÜDA PAR İl Başkanı Abdulhakim Tekin, kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Etkinlik, Kültür, Güncel, Siirt, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2026 20:52:15. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.