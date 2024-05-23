TÜGVA İzmir İl Yönetimi, yangın müdahale eğitimi aldı

Güncel

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İzmir İl Yönetim Kurulunun oluşturduğu gönüllü ekip, yangın müdahale eğitimi aldı.

TÜGVA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, İzmir İl Destek Koordinatörlüğü gönüllülerinden oluşan ekibe Urla'da 48 saatlik teorik ve uygulamalı yangın söndürme eğitimi verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜGVA İzmir İl Temsilcisi Muhammet Yiğit Aslanata, "Orman yangınları son yıllarda ülkemizde büyük bir sorun haline geldi. Bu sorununun topyekün önüne geçemiyorsak bile en azından hasar boyutunu asgari seviyeye indirebiliriiz. Bunun için de ekip arkadaşlarımla beraber yangın müdahale eğitimi alarak olası bir acil duruma hazır olduğumuzu göstermek istedik. Ormanlarımız bizlere nefes oluyor, bizim için ve nesillerimizin geleceği için bu konuyu çok önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.