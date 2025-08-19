TÜGVA Yaz Okulları Final Etkinliği Şanlıurfa'da - Son Dakika
TÜGVA Yaz Okulları Final Etkinliği Şanlıurfa'da

19.08.2025 22:29
Şanlıurfa'da TÜGVA Yaz Okulları kapanış programı, binlerce katılımcıyla coşkuyla yapıldı.

Şanlıurfa'da, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yaz Okulları Kapanış Programı dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

TÜGVA'dan yapılan açıklamaya göre, TÜGVA tarafından dün düzenlenen Şanlıurfa yaz okulları finali etkinliği, binlerce öğrenci ve ailesinin katılımıyla 11 Nisan Stadyumu'nda yapıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan etkinlikte, öğrenciler yıl boyunca edindikleri bilgi ve yeteneklerini sergiledi.

Sahne gösterileri ve atölye sunumlarının yer aldığı programda gençler ve aileleri keyifli vakit geçirdi.

Programda "Dabke Dansı performansı" ile gençler Filistin halkının yanında olduğunun bir kez daha vurguladı.

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, Şanlıurfa'daki yaz okullarının gençlerin akademik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı yaptığını belirterek, "Bu yaz okullarında gençlerimiz hem öğrendi hem eğlendi. Hayaller ile imkanlar arasındaki farkı kapatmaya çalıştık. Bundan sonra da ülkemizin her bir gencine dokunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı ve AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Mehmet İlhami Günbegi de katıldı.

Kaynak: AA

20:53
Adalet Bakanlığı'ndan Mücahit Birinci için soruşturma izni
Adalet Bakanlığı'ndan Mücahit Birinci için soruşturma izni
21:27
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telefon
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telefon
