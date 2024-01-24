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TÜİK: Algılanan enflasyon ile TÜFE arasındaki farklılaşma normaldir - Son Dakika
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TÜİK: Algılanan enflasyon ile TÜFE arasındaki farklılaşma normaldir

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), algılanan enflasyon ile tüketici fiyat endeksi (TÜFE) arasındaki farklılığın normal olduğunu açıkladı. TÜİK, basında çarpıtılan haberlerin algılanan enflasyon ve TÜFE arasındaki oransal farkın Avrupa Birliği ülkelerine göre daha düşük olduğunu belirtti.

TÜİK: Algılanan enflasyon ile TÜFE arasındaki farklılaşma normaldir
24.01.2024 - 17:23,
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TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), algılanan enflasyon ile tüketici fiyat endeksi (TÜFE) arasındaki farklılığa ilişkin, "Tüketicinin enflasyon tahmini ile TÜFE'nin farklılaşması son derece doğaldır. Algılanan enflasyon ile TÜFE arasındaki oransal fark Avrupa Birliği ülkelerinde 5 ile 6 kata kadar çıkarken, ülkemizde bu farklılaşma çok daha düşüktür" açıklamasını yaptı.

TÜİK'ten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında, algılanan enflasyon ve TÜFE'nin farklılaşmasına yönelik haberlerin çarpıtıldığı belirtilerek, "TÜFE, her ay 81 il 228 ilçe kapsamında 564 bin 710 fiyat derlenerek enflasyonu uluslararası standartlarda ölçen hesaplama sistemidir. Basında 'algılanan enflasyon' olarak ifade edilen veri ise yine TÜİK tarafından gerçekleştirilen Tüketici Eğilim Anketi kapsamında yer alan ve vatandaşlara yöneltilen 'Geçen 12 aylık dönemde tüketici fiyatlarının yüzde kaç arttığını/azaldığını düşünüyorsunuz? Lütfen tahmini oran veriniz?' sorusuna verilen cevaplar üzerinden hesaplanabilmektedir. Söz konusu anketin mikro verisi, TÜİK Veri Araştırma Merkezi aracılığıyla talep eden tüm araştırmacıların kullanımına açıktır. Tüketicilerin geçmiş 12 aydaki enflasyon algısını yansıtan ve yukarıda arz edilen tek soruluk veri setinden elde edilebilen sonuçlar üzerinden, resmi TÜFE verisini eleştirmek manipülatif ve art niyetli bir yaklaşımdır. Zira tüketicinin enflasyon tahmini ile TÜFE'nin farklılaşması son derece doğaldır. Algılanan enflasyon ile TÜFE arasındaki oransal fark Avrupa Birliği ülkelerinde 5 ile 6 kata kadar çıkarken, ülkemizde bu farklılaşma çok daha düşüktür. 2023 yıl sonunda TÜFE yıllık değişim oranı yüzde 64,77 iken, tüketicilerin tahmini yüzde 96'dır" denildi.

Kaynak: DHA
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