TÜİK Araştırması: Yoksulluk Genç Kuşaklarda Artıyor

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TÜİK'in, eğitim ve maddi durum ile sosyal yaşamda kuşaklar arasında aktarımın nasıl gerçekleştiğini araştırdığı çalışması, genel olarak geçmişe göre yoksulluğun arttığını ortaya koydu. Kendisi 14 yaşında iken evine günde en az bir kez et, tavuk ya da balık alınan fertlerin yüzde 72,4'ünün şu an kendi evine bunları iki günde bir alabildiği, yüzde 27,6'sının ise hiç alamadığı belirlendi.

TÜİK, "Dezavantajların Kuşaklararası Aktarımı, 2023" başlıklı araştırmayı internet sitesinden açıkladı.

Avrupa Birliği ülkeleri ile aynı dönemde Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması ile birlikte özel yapılan çalışma, bugün 25-59 yaş grubundaki olan fertlerin durumunu, kendileri 14 yaş civarında iken ebeveynlerinin durumuyla karşılaştırmak amacıyla gerçekleştirildi.

ET, BALIK, TAVUK ALABİLENLER

Kendisi 14 yaşında iken evine günde en az bir kez et, tavuk ya da balık alınan fertlerin yüzde 72,4'ünün şu an kendi evine bunları iki günde bir alabildiği, yüzde 27,6'sının ise hiç alamadığı belirlendi.

ÜCRETSİZ AİLE İŞÇİLERİ VE İKTİSADEN FAAL OLMAYANLAR

Fertler 14 yaş civarındayken babası işveren veya kendi hesabına çalışanların yüzde 39,2'si şu an ücretli, maaşlı veya yevmiyeli, yüzde 14,5'i işveren veya kendi hesabına, yüzde 5,6'sı ücretsiz aile işçisi olarak çalışırken bu fertlerin yüzde 40,6'sının ise iktisaden faal olmadığı görüldü.

GELİR DURUMU DEĞİŞENLER

Kendisi 14 yaş civarında iken ailesinin maddi durumunu "çok kötü" olarak belirtenlerin yüzde 16,5'i şu an en yüksek yüzde 20'lik gelir grubunda yer alırken, yüzde 25,5'i ise en düşük grupta yer aldı. Kendisi 14 yaş civarında iken ailesinin maddi durumunu "çok iyi" olarak belirtenlerin yüzde 40,6'sı şu an en yüksek gelir grubunda iken yüzde 7,6'sı ise en düşük grupta yer aldı.

YÜZDE 47,7'Sİ KİRACI

14 yaş civarındayken ailesi ev sahibi olanların, yüzde 57,7'sinin şu an oturduğu konutta mülkiyet durumu "ev sahibi", yüzde 26,3'ünün ise "kiracı" olduğu tahmin edildi. Mülkiyet durumu "kiracı" olanların, yüzde 40'ı şu an oturduğu konutun sahibi iken yüzde 47,7'sinin ise kirada oturduğu belirlendi.

ESKİDEN TATİLE GİDEMEYENLERİN YÜZDE 70'İ BUGÜN DE GİDEMİYOR

Fertler 14 yaşındayken tüm ailesiyle bir haftalık tatil masrafını karşılayabilen hanelerde yaşayanların yüzde 59,6'sının şu anki hanesi ile bir haftalık tatil masrafını karşılayabildiği, maddi yetersizlik nedeniyle tatil masrafını karşılayamayan hanelerde yaşayanların ise yüzde 69,1'inin şu anki hanesi ile de bu masrafı karşılayamadığı görüldü.

ANNESİ YÜKSEKÖĞRETİM MEZUNU OLANLARIN ÜNİVERSİTE BİTİRME ORANI YÜKSEK

Kendisi 14 yaş civarında iken annesi yükseköğretim mezunu olanların, şu anki eğitim seviyesi incelendiğinde yüzde 83,5'inin yükseköğretim mezunu olduğu belirlendi. 14 yaş civarında iken babası yükseköğretim mezunu olan fertlerin ise yüzde 79,5'inin ise yükseköğretim mezunu olduğu saptandı.

Fert 14 yaş civarında iken annesi lise altı eğitim kademesini bitirenlerin şu anki eğitim durumu incelendiğinde yüzde 56,3'ünün lise altı, yüzde 21,9'unun lise ve dengi, yüzde 21,9'unun ise yükseköğretim mezunu olduğu görüldü. Fertler 14 yaş civarında iken babası lise altı eğitim seviyesini bitirenlerin ise yüzde 60'ının lise altı olduğu tespit edildi.