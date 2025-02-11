TÜİK: Ciro Endeksi Aralık 2024'te Yükseldi

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(ANKARA) - Türkiye istatistik Kurumu (TÜİK), ciro endeksinin Aralık 2024 yılı verilerini açıkladı. Buna göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2024 yılı Aralık ayında yıllık yüzde 41,3 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında ise 2024 yılı Aralık ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 32,8, inşaat ciro endeksi yüzde 49,3, ticaret ciro endeksi yüzde 41,9, hizmet ciro endeksi yüzde 49,7 arttı.

Toplam ciro aylık yüzde 5,1 arttı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2024 yılı Aralık ayında aylık yüzde 5,1 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında ise 2024 yılı Aralık ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 5,9, inşaat ciro endeksi yüzde 1,4, ticaret ciro endeksi yüzde 5,6, hizmet ciro endeksi ise yüzde 3,7 arttı.