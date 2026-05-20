TÜİK: Hanehalkı Güvenlik Önlemleri Açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TÜİK: Hanehalkı Güvenlik Önlemleri Açıklandı

TÜİK: Hanehalkı Güvenlik Önlemleri Açıklandı
20.05.2026 11:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜİK, hanehalkının suçtan korunma önlemlerini açıkladı; en yaygın önlemler zırhlı kapı ve kamera.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), suçtan korunmak amacıyla hanehalkının evde aldığı güvenlik önlemlerinin başında yüzde 70,7 ile zırhlı/çelik kapı, yüzde 35,5 güvenlik kamerası ve yüzde 28 pencerelere panjur veya korkuluğun geldiğini açıkladı.

TÜİK, 025 yılına ilişkin Türkiye Suç Mağduriyeti Araştırması sonuçlarını açıkladı. Buna göre; suçtan korunmak amacıyla hanehalkının evde aldığı güvenlik önlemlerinin başında yüzde 70,7 ile zırhlı/çelik kapı, yüzde 35,5 güvenlik kamerası ve yüzde 28 pencerelere panjur veya korkuluk geldi. En düşük orana sahip önlemler de yüzde 4,7 hırsız alarmı, yüzde 4,8 bekçi köpeği ve yüzde 5,5 ile biber gazı/elektro şok oldu. Alınan güvenlik önlemleri kent-kır sınıflamasına göre incelendiğinde; ateşli silah ve bekçi köpeği önlemlerinin kırda, pencerelere panjur veya korkuluk önleminin orta yoğun kentte diğer yerleşim yerlerine göre daha yüksek oranda olduğu görüldü. Zırhlı/çelik kapı, güvenlik kamerası, daha yüksek çit veya duvar, özel kapı kilitleri, güvenlik görevlisi, biber gazı/elektro şok ve hırsız alarmı önlemlerinin ise yoğun kentte diğer yerleşim yerlerine göre daha yüksek oranda olduğu görüldü.

BİREYLERİN YÜZDE 3,5'İ BİLİŞİM SUÇLARINA MARUZ KALDI

Araştırmada yer alan suç türleri için 15 ve üzeri yaştaki nüfusun son bir yıl içinde en az bir kez mağdur olma oranı değerlendirildiğinde; cinsel olmayan taciz yüzde 4,6, bilişim suçları yüzde 3,5, tüketici dolandırıcılığı yüzde 2,8 ile ilk sıralarda yer aldı. Yağma yüzde 0,1, araç hırsızlığı yüzde 0,2 ve araçtan kişisel eşyanın çalınması yüzde 0,6 ile en düşük yaygınlık hızına sahip suç türleri oldu. Araştırmada yer alan suç türleri için yaşanan son suç mağduriyeti olayını resmi bir merciye bildirme oranı incelendiğinde; en yüksek bildirme oranına sahip suç yüzde 81,3 ile araç hırsızlığı oldu. Bunu yüzde 68,4 ile motosiklet/moped hırsızlığı ve yüzde 53,3 ile saldırı ve yaralanma izledi. En düşük bildirme oranına sahip suç türleri; sırasıyla yüzde 5,1 rüşvet, yüzde 11 cinsel taciz ve yüzde 14,7 cinsel olmayan taciz oldu.

EN ÇOK PARA VE ALTIN HIRSIZLIĞI GERÇEKLEŞTİ

Son yaşanan suç mağduriyeti olayında çalınan eşya veya oluşan maddi kaybın 2025 yılı toplam değeri incelendiğinde; tüm suçlar için en yüksek oranın 24 bin 999 TL ve altında gerçekleştiği görüldü. Evden hırsızlık ve tüketici dolandırıcılığında 100 bin TL ve üzeri ikinci sırada yer alırken, diğer suç türlerinde 25 bin 99 bin 999 TL arası ikinci sırada yer aldı.

EVDEN HIRSIZLIK OLAYLARININ YÜZDE 15,5'İNDE ELEKTRONİK/ELEKTRİKLİ EŞYA ÇALINDI

Evden hırsızlık olaylarının yüzde 16,6'sında evden bir şey çalınmazken, yüzde 15,5'inde elektronik/elektrikli eşya ve yüzde 14,9'unda mücevher, saat, altın çalındı. Diğer hırsızlık olaylarında çalınan eşya yüzde 19,4'ünde cüzdan/çanta/bavul ve evrak çantası, yüzde 15,2'sinde cep telefonu oldu.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel TÜİK: Hanehalkı Güvenlik Önlemleri Açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
19 Mayıs töreninde çelenk gerginliği Yazıyı kaldırınca müdahale geldi 19 Mayıs töreninde çelenk gerginliği! Yazıyı kaldırınca müdahale geldi
Tanju Özcan’ın yatta eğlendiği sarışın kadının kim olduğu belli oldu İfade verdi Tanju Özcan’ın yatta eğlendiği sarışın kadının kim olduğu belli oldu! İfade verdi
6 kişiyi öldüren katilin bulunduğu anı adım adım anlattı: Etrafı sarılınca... 6 kişiyi öldüren katilin bulunduğu anı adım adım anlattı: Etrafı sarılınca...
Ekmek almaya çıktı, durakta oturur vaziyette ölü bulundu Ekmek almaya çıktı, durakta oturur vaziyette ölü bulundu
Hakan Safi büyük oynuyor Ünlü hocayla görüştü, Fenerbahçe’ye getirecek Hakan Safi büyük oynuyor! Ünlü hocayla görüştü, Fenerbahçe'ye getirecek
İsrail, Sumud Filosu’na yine saldırdı İşte o anlar İsrail, Sumud Filosu'na yine saldırdı! İşte o anlar

11:07
MSB NATO’ya sundu Türkiye’den kritik askeri yakıt hamlesi
MSB NATO'ya sundu! Türkiye'den kritik askeri yakıt hamlesi
10:57
Aziz Yıldırım çıldırdı İki yıldız golcü birden getiriyor
Aziz Yıldırım çıldırdı! İki yıldız golcü birden getiriyor
10:46
Şener Üşümezsoy, Malatya depremini 2 hafta önce bilmiş Dikkat çeken uyarı
Şener Üşümezsoy, Malatya depremini 2 hafta önce bilmiş! Dikkat çeken uyarı
10:11
Babasının sözleri aşiretleri sokağa döktü Tepkiler büyüyünce özür diledi
Babasının sözleri aşiretleri sokağa döktü! Tepkiler büyüyünce özür diledi
10:03
Fenerbahçe’ye süper kaleci Ederson’u tarihe gömecek
Fenerbahçe'ye süper kaleci! Ederson'u tarihe gömecek
09:08
Malatya’da 5.6 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 11:44:34. #7.13#
SON DAKİKA: TÜİK: Hanehalkı Güvenlik Önlemleri Açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.