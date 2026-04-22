TÜİK'in 100. Yılı Adana'da Kutlandı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TÜİK'in 100. Yılı Adana'da Kutlandı

22.04.2026 13:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da TÜİK'in 100. yılı etkinliği düzenlendi, veri ve istatistik önemi vurgulandı.

Adana'da, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) kuruluşunun 100. yılı ve Türkiye İstatistik Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Vali Mustafa Yavuz, TÜİK Adana Bölge Müdürlüğü'nde düzenlenen etkinlikte, istatistiğin hayatın tam ortasında yer aldığını söyledi.

İstatistiğin her alanda istikamet çizen veriler topluluğu olduğunu ifade eden Yavuz, Adana'da da veriye dayalı yönetime geçeceklerini ve bunu uygulamak zorunda olduklarını belirtti.

Adana Kalkınma Programı kapsamında yaklaşık 2 aydır çalışma yaptıklarını vurgulayan Yavuz, şöyle devam etti:

"Dün itibarıyla çalışmaya son şekli verildi. Sosyal medya üzerinden de valiliğimizin internet sitesi üzerinden de vatandaşlarımıza bir anket açtık. Aslında hayallerindeki Adana'yı soruyoruz. 2040'ta Adana ile ilgili ne tür öneriler var. Vatandaşlarımızın, 2,5 milyon hemşehrimizin Adana ile ilgili hayalleri, öngörüleri neler? Bize neler önerirler, bize neler tavsiye ederler? Onu bugün sabah da zaten yayınlamış oldular. Mesela bunları bir ölçeceğiz. Vatandaşlarımızın önerileriyle TÜİK'imizin Adana ile ilgili veri setlerini yan yana koyup kendimizi bu anlamda bir gözden geçirip bundan sonra çalışmalarımızı, projelerimizi buna göre şekillendireceğiz."

Yavuz, TÜİK'in 100. kuruluş yıl dönümünü de kutladı.

TÜİK Adana Bölge Müdürü Nihat Fidan da günümüzde veri ve istatistiğin hayatın önemli bir parçası haline geldiğini ifade etti.

Günlük hayatta kullanılan internete bağlı cihazlarla kişilerin her eyleminin veriye dönüştüğünü vurgulayan Fidan, verilerin dünyanın en değerli kaynağı haline geldiğini belirtti.

İstatistik okuryazarlığın önemine değinen Fidan, "Hepimiz birer istatistik okuryazarı olmalıyız. İstatistik okuryazarlığı tarih boyunca da sorunun kaynağını doğru tespit etmekte ve doğru karar verebilmek için önemli rol oynamıştır. Sağlık, politika, savaş dönemlerinde istatistik okuryazarlığıyla birçok soruna çözüm üretilmiş, savaşların seyri değişmiştir. TÜİK ülkemizin istatistik ofisidir. Bilimsel ve teknik bir kurumdur. TÜİK veriyi bilgiye dönüştüren, bireylerden, hanelerden, iş yerlerinden araştırma ve sayım yoluyla veri toplayan bir kurumdur." diye konuştu.

Konuşmaların ardından akademisyenlerin konuşmacı olarak yer aldığı "İstatistik Okuryazarlığı ve Farkındalık" konulu panel düzenlendi.

Etkinliğe Adana Sanayi Odası (ADASO) Başkanı Zeki Kıvanç ile çeşitli kurum ve kuruluşların yöneticileri de katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Adana, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakmayın 46 yaşında olduğuna Ronaldinho tek hareketiyle Brezilyalı fenomeni madara etti Bakmayın 46 yaşında olduğuna! Ronaldinho tek hareketiyle Brezilyalı fenomeni madara etti
İstanbul Havalimanı’nda yer hizmetleri aracıyla kokain kolilerinin sevkiyatı kamerada İstanbul Havalimanı’nda yer hizmetleri aracıyla kokain kolilerinin sevkiyatı kamerada
Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Tuncay Sonel’e tutuklama talebi Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Tuncay Sonel'e tutuklama talebi
Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü karıştı Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü karıştı
Kartlı ödemelerin tutarı yüzde 49 arttı Kartlı ödemelerin tutarı yüzde 49 arttı
Galatasaray maçına yetişecek mi Asensio ile ilgili yeni gelişme Galatasaray maçına yetişecek mi? Asensio ile ilgili yeni gelişme
Kızgın boğanın makatından boynuzladığı matador ağır yaralandı Kızgın boğanın makatından boynuzladığı matador ağır yaralandı

14:08
İbrahim Tatlıses’ten çocuklarını şoke edecek miras kararı
İbrahim Tatlıses'ten çocuklarını şoke edecek miras kararı
14:00
Merkez Bankası politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bıraktı
Merkez Bankası politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bıraktı
13:58
Bu pazar seçim olsa hangi parti yüzde kaç alır İşte son anketin sonuçları
Bu pazar seçim olsa hangi parti yüzde kaç alır? İşte son anketin sonuçları
13:46
Genç kızın, esnafa gösterdiği tepki olay oldu: Ahlaktan, namustan...
Genç kızın, esnafa gösterdiği tepki olay oldu: Ahlaktan, namustan...
13:04
İran, biri İsrail ile bağlantılı iki gemiyi ele geçirdi
İran, biri İsrail ile bağlantılı iki gemiyi ele geçirdi
12:33
İran’la savaş pahalıya patladı ABD, en büyük rakibinin karşısında savunmasız
İran'la savaş pahalıya patladı! ABD, en büyük rakibinin karşısında savunmasız
12:20
Cezaevinden çıkan şahıs, 1 saatte farklı noktalarda 3 kişiyi satırla yaraladı
Cezaevinden çıkan şahıs, 1 saatte farklı noktalarda 3 kişiyi satırla yaraladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2026 14:21:21. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.