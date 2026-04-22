TÜİK\'in 100. Yılı Adana\'da Kutlandı

Adana'da, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) kuruluşunun 100. yılı ve Türkiye İstatistik Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Vali Mustafa Yavuz, TÜİK Adana Bölge Müdürlüğü'nde düzenlenen etkinlikte, istatistiğin hayatın tam ortasında yer aldığını söyledi.

İstatistiğin her alanda istikamet çizen veriler topluluğu olduğunu ifade eden Yavuz, Adana'da da veriye dayalı yönetime geçeceklerini ve bunu uygulamak zorunda olduklarını belirtti.

Adana Kalkınma Programı kapsamında yaklaşık 2 aydır çalışma yaptıklarını vurgulayan Yavuz, şöyle devam etti:

"Dün itibarıyla çalışmaya son şekli verildi. Sosyal medya üzerinden de valiliğimizin internet sitesi üzerinden de vatandaşlarımıza bir anket açtık. Aslında hayallerindeki Adana'yı soruyoruz. 2040'ta Adana ile ilgili ne tür öneriler var. Vatandaşlarımızın, 2,5 milyon hemşehrimizin Adana ile ilgili hayalleri, öngörüleri neler? Bize neler önerirler, bize neler tavsiye ederler? Onu bugün sabah da zaten yayınlamış oldular. Mesela bunları bir ölçeceğiz. Vatandaşlarımızın önerileriyle TÜİK'imizin Adana ile ilgili veri setlerini yan yana koyup kendimizi bu anlamda bir gözden geçirip bundan sonra çalışmalarımızı, projelerimizi buna göre şekillendireceğiz."

Yavuz, TÜİK'in 100. kuruluş yıl dönümünü de kutladı.

TÜİK Adana Bölge Müdürü Nihat Fidan da günümüzde veri ve istatistiğin hayatın önemli bir parçası haline geldiğini ifade etti.

Günlük hayatta kullanılan internete bağlı cihazlarla kişilerin her eyleminin veriye dönüştüğünü vurgulayan Fidan, verilerin dünyanın en değerli kaynağı haline geldiğini belirtti.

İstatistik okuryazarlığın önemine değinen Fidan, "Hepimiz birer istatistik okuryazarı olmalıyız. İstatistik okuryazarlığı tarih boyunca da sorunun kaynağını doğru tespit etmekte ve doğru karar verebilmek için önemli rol oynamıştır. Sağlık, politika, savaş dönemlerinde istatistik okuryazarlığıyla birçok soruna çözüm üretilmiş, savaşların seyri değişmiştir. TÜİK ülkemizin istatistik ofisidir. Bilimsel ve teknik bir kurumdur. TÜİK veriyi bilgiye dönüştüren, bireylerden, hanelerden, iş yerlerinden araştırma ve sayım yoluyla veri toplayan bir kurumdur." diye konuştu.

Konuşmaların ardından akademisyenlerin konuşmacı olarak yer aldığı "İstatistik Okuryazarlığı ve Farkındalık" konulu panel düzenlendi.

Etkinliğe Adana Sanayi Odası (ADASO) Başkanı Zeki Kıvanç ile çeşitli kurum ve kuruluşların yöneticileri de katıldı.