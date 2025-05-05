TÜİK'in Enflasyon Rakamlarına İtiraz - Son Dakika
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TÜİK'in Enflasyon Rakamlarına İtiraz

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Osmaniye'de vatandaşlar, TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranlarını yetersiz bularak tepki gösterdi.

05.05.2025 15:00
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Haber: Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) nisan ayı enflasyonunu aylık yüzde 3, yıllık ise yüzde 37,86 olarak açıklamasına, vatandaşlar tepki gösterdi. Osmaniye'de bir vatandaş, "TÜİK yalan söylüyor, yüzde yüzü geçti. Vallahi inanmıyorum, billahi inanmıyorum, dedi. Başka bir vatandaş ise "Ürünleri düşük gösteriyor. Domates 45-50 lira kilosu toptan. Eriğin yanına yaklaşılmıyor. Çilek, muz hepsi arttı" ifadelerini kullandı.

TÜİK'in Nisan ayı enflasyonunu aylık yüzde 3, yıllık yüzde 37,86 olarak açıklamasına, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde vatandaşlar tepki gösterdi.

Enflasyonu açıklanandan çok daha yüksek hissettiğini söyleyen vatandaşlar tepkilerini şöyle dile getirdiler:

"Hiçbir zaman doğruyu açıklamadı, hep yalan söylüyor. Her şey ortada, enflasyonla boğuşuyor millet. Yalan söylüyorlar, TÜİK'in işi gücü yalan."

"Hangi ürünlere göre açıkladığını ben bilmiyorum, bizim aldığımız ürünler yüzde 3'ten çok çok farklı her ay. Aylık aşağı yukarı 7-8 gibi farklı alıyoruz ürünleri biz. Yıllık yüzde 37 değil, yüzde 80'den aşağı değil enflasyon benim hesabıma göre, benim alışverişime göre. Artık bizim yani emeklilerin eli kolu bağlı herhangi bir birleşip toplanıp herhangi bir isteklerimizi de dile getiremiyoruz. Bilmiyorum artık ne yaparlarsa ona göre yapacaklar. Bizim artık yapacak bir şeyimiz yok emekli olarak, gücümüz de yok, ne verilirse onu alıyoruz."

"Yedikleri içtikleri yalan"

"Ürünleri düşük gösteriyor. Domates 45- 50 lira kilosu toptan. Eriğin yanına yaklaşılmıyor. Çilek, muz hepsi arttı."

"TÜİK yalan söylüyor, yedikleri içtikleri yalan. Anamızı ağlattı, yüzde yüzü geçti, yalan söylüyorlar. Vallahi inanmıyorum, billahi inanmıyorum, yalan söylüyor. Bize niye yansımıyor ya. Emeklilerin maaşı zam geleceği zaman düşük gösteriyorlar, ondan sonra da yüksek gösteriyorlar. Bunu artık yemez yemez geç bunları."

Kaynak: ANKA

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