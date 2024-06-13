TÜİK'in Enflasyon Sepeti Açıklanmaması Şikayeti Reddedildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

TÜİK'in Enflasyon Sepeti Açıklanmaması Şikayeti Reddedildi

TÜİK, DİSK'in enflasyon sepetinin açıklanmaması nedeniyle yaptığı şikayet başvurusunun Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından reddedildiğini duyurdu. TÜİK, ortalama madde fiyatlarını hesaplamadıklarını da ilan etti. Böylece, TÜİK Haziran 2022'den beri açıklamadığı enflasyon sepetini rafa kaldırmış oldu.

13.06.2024 13:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - TÜİK, DİSK'in enflasyon sepetinin açıklanmaması nedeniyle yaptığı şikayet başvurusunun Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından reddedildiğini duyurdu. TÜİK'in açıklamasında, "Talep edilen ortalama madde fiyatları kurumumuzca hesaplanmaması nedeniyle mevcut olmadığından bilgi talebinin karşılanmasının mümkün olmadığı bildirilmiştir' denildi.

TÜİK, 409 ürünün aylık fiyat değişimlerini gösteren ve enflasyon sepeti olarak bilinen "madde sepeti ve ortalama madde fiyatları" tablosunu 2 yıldır açıklamıyor.

DİSK, TÜİK'in enflasyon sepetini açıklamaması nedeniyle dava açmış ve davayı Nisan 2023'te kazanmıştı. Aradan bir yıl geçmesinin ardından mahkeme kararına rağmen TÜİK'in enflasyon sepetini ısrarla açıklamamasına karşın DİSK şikayet başvurusunda bulundu.

TÜİK, DİSK'in şikayet başvurusunun Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından reddedildiğini duyurdu. Ayrıca TÜİK, ortalama madde fiyatlarını hesaplamadıklarını da ilan etti. Böylece, TÜİK Haziran 2022'den beri açıklamadığı enflasyon sepetini rafa kaldırmış oldu.

TÜİK'in yaptığı açıklama şöyle:

"Kurumumuz hakkında bazı basın yayın organlarında yer alan haberler ve sosyal medya paylaşımlarında gerçeklerle bağdaşmayan ifadeler kullanılması nedeniyle kamuoyu açıklaması gerekli görülmüştür. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) hesaplama süreci Avrupa İstatistik Ofisi (EUROSTAT) Harmonize Tüketici Fiyat Endeksleri Metodoloji El Kitabında belirtilen norm ve standartlara uygun olarak yürütülmektedir. Bu kılavuz ve diğer uluslararası yöntem kılavuzlarında belirtildiği gibi TÜFE hesaplarında ortalama fiyatlar değil, fiyat değişimlerinin (price relatives) ağırlıklandırılmasıyla hesaplanan endeks değerleri kullanılmaktadır. İlgili endeks değerleri ise her ay kurumumuz tarafından, TÜFE haber bülteni ile kamuoyuyla paylaşılmaktadır.

"(Ortalama madde fiyatlarının)tamamı hesaplanıp yayımlanmıyor"

Fiyat endekslerinin amacı ortalama fiyat seviyesini ölçmek değil, saf fiyat değişimlerini (pure price changes) ortaya koymaktır. Bu nedenle dünya genelinde hiçbir resmi istatistik ofisi tarafından 'ortalama madde fiyatlarının' tamamı hesaplanıp yayımlanmamaktadır. Çünkü çok çeşitli mal veya hizmetin ortalama madde fiyatının hesaplanması ve açıklanması yanıltıcı sonuçlara yol açmaktadır. Örneğin, 50 çeşit farklı otomobil marka ve modelin satış fiyat ortalaması alınarak, otomobil madde fiyatının 2 milyon TL olarak açıklanması fiyat endeksi açısından bir anlam ifade etmemektedir. Bunun nedeni hesaplanan otomobil fiyatının 50 çeşit otomobil marka ve modelinin 'ortalama' fiyatı olmasıdır. Dolayısıyla, aylık bültende otomobil fiyatları 20 bin TL artış gösterdi ifadesi, 50'ye yakın otomobil için reel değişimi yansıtmaktan uzak kalabilmektedir. Bunun yerine otomobil fiyat endeksi aylık yüzde 1 artış gösterdi ifadesinin kullanılması istatistiki açıdan daha doğru olacaktır. Ayrıca, hiçbir fiyat değişimi olmasa bile sepette kapsama alınan marka ve modellerin değişmesi ortalama fiyat hesabıyla endeks hesabının farklılaşmasına da yol açabilmektedir.

Bu ve benzeri nedenlerden ötürü, dünya genelindeki diğer tüm resmi istatistik ofisleri gibi kurumumuz da TÜFE bültenlerinde madde fiyatlarını değil, bu ürün gruplarının endeks değişim oranlarını hesaplamakta ve her ay yayımlamaktadır. Dolayısıyla, kurumumuza, EUROSTAT dahil olmak üzere hiçbir uluslararası kurum veya kuruluş tarafından ortalama madde fiyatlarının yayımlanmaması hususunda herhangi bir eleştiri yöneltilmemektedir.

DİSK tarafından bundan iki yıl önce CİMER aracılığı ile kurumumuzdan, daha önce yayımlanmakta olan TÜFE kapsamındaki madde sepeti ve ortalama madde fiyatları listesinin 03 Haziran 2022 tarihinde yayımlanmadığı belirtilerek, söz konusu madde fiyat listesinin hesaplanması talep edilmiş, kurumumuzca da ortalama madde fiyat listesinin hesaplanmaması nedeniyle DİSK'in talebinin karşılanamayacağı bildirilmiştir. Bunun üzerine DİSK tarafından Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna itiraz edilerek, ortalama madde fiyat listesinin açıklanmasına karar verilmesi istenilmiş, Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu tarafından da DİSK'in itiraz başvurusu reddedilmiştir.

"Ortalama madde fiyatları kurumumuzca hesaplanmıyor"

Daha sonra DİSK tarafından, Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu'nun ret kararının iptali talebiyle Ankara 6. İdare Mahkemesinde Adalet Bakanlığı aleyhine dava açılmış ve ilgili Mahkemece Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu'nun ret kararının iptaline hükmedilmiştir. Bunun üzerine Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu'nca itiraza konu taleplerin DİSK'in erişimine sunulması gerektiğine karar verilmiş olup, kurumumuzca da 2023 TÜFE Madde Sepeti DİSK'e gönderilmiş, ancak talep edilen ortalama madde fiyatları kurumumuzca hesaplanmaması nedeniyle mevcut olmadığından madde düzeyinde ortalama fiyatlara ilişkin bilgi talebinin karşılanmasının mümkün olmadığı bildirilmiştir.

"DİSK'in şikayet başvurusu kesin olarak reddedilmiştir"

DİSK tarafından 02 Nisan 2024 tarihinde de yine aynı konuda kurumumuza başvuruda bulunularak madde sepeti ve ortalama madde fiyatları listelerinin Haziran 2022 tarihinden itibaren tüm ayları kapsayacak şekilde kendilerine iletilmesi talep edilmiş, ancak aynı gerekçeyle ortalama madde fiyatları listesine ilişkin bilgi talebinin karşılanamayacağı cevabı verilmiştir. Bunun üzerine DİSK tarafından kurumumuzca yukarıda belirtilen Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu ve mahkeme kararı gereğince işlem yapılmadığı gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu duyurulmuştur. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca da kurumumuzca yapılan işlemlerde herhangi bir suç unsuru bulunmadığı tespit edilmiş ve DİSK'in şikayet başvurusu kesin olarak reddedilmiştir."

Kaynak: ANKA

Ankara, Hukuk, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TÜİK'in Enflasyon Sepeti Açıklanmaması Şikayeti Reddedildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:19 HSK Adli ve İdari Yargı 2024 Yılı Ana Kararnamesi yayımlandı HSK Adli ve İdari Yargı 2024 Yılı Ana Kararnamesi yayımlandı
19:54 Koray Aydın’dan Meral Akşener’e çağrı: Yüzümüzü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapılsın Koray Aydın'dan Meral Akşener'e çağrı: Yüzümüzü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapılsın
19:06 Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu
16:02 Özgür Özel’in sözleri sonrası MHP ile CHP arasında sert atışma Özgür Özel'in sözleri sonrası MHP ile CHP arasında sert atışma!
14:54 Eskişehir’de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı Eskişehir'de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı
21:24 G7 zirvesinde uzaklara dalıp giden Biden’ın yardımına İtalya Başbakanı Meloni koştu G7 zirvesinde uzaklara dalıp giden Biden'ın yardımına İtalya Başbakanı Meloni koştu
20:25 İstanbul’da ağır tonajlı araçlara bayram yasağı İstanbul'da ağır tonajlı araçlara bayram yasağı
20:17 Zenit, Gedson Fernandes’i transfer edeceğine dair iddiaları yalanladı Zenit, Gedson Fernandes'i transfer edeceğine dair iddiaları yalanladı
20:13 İETT şoförü ’’Psikolojim bozuldu’’ diyerek otobüsü terk etti İETT şoförü ''Psikolojim bozuldu'' diyerek otobüsü terk etti
20:05 Ersun Yanal’ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu Ersun Yanal'ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu
18:17 4 yıllık imza attı İşte Fenerbahçe’nin ilk transferi 4 yıllık imza attı! İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi
17:57 TFF’den yayın gelirlerini arttıracak karar Türkiye Kupası ve Süper Kupa’nın formatı değişti TFF'den yayın gelirlerini arttıracak karar! Türkiye Kupası ve Süper Kupa'nın formatı değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2024 21:41:15. #1.11#
SON DAKİKA: TÜİK'in Enflasyon Sepeti Açıklanmaması Şikayeti Reddedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement