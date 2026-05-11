TÜİK'te Devir Teslim - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TÜİK'te Devir Teslim

11.05.2026 17:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erhan Çetinkaya, TÜİK Başkanlığını Mehmet Arabacı'ya devretti. Tören ayakta gerçekleştirildi.

(ANKARA) - TÜİK'te 2022'den bu yana başkanlık yapan Erhan Çetinkaya, görevini yeni atanan Mehmet Arabacı'ya devretti. Devir teslim törenine ilişkin paylaşılan fotoğrafta, devir teslimin sandalye ve koltuk bulunmayan bir masada, ayakta yapılması dikkati çekti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nda (TÜİK) 28 Ocak 2022 tarihinden itibaren Başkan olarak görev yapan Erhan Çetinkaya, görevini 9 Mayıs 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile TÜİK Başkanı olarak atanan Mehmet Arabacı'ya devretti. Devir teslim töreni sırasında çekilen ve sosyal medya hesabından servis edinilen fotoğrafta, devir teslimin gerçekleştirildiği masanın etrafında sandalye veya koltuk bulunmaması dikkat çekti.

Devir teslim töreninde konuşan Çetinkaya, görev süresi boyunca yürütülen projeler ve hizmetler hakkında bilgi vererek, görevi devralan Arabacı'ya başarılar diledi.

Görevi devralan Arabacı ise yaptığı konuşmada, Çetinkaya'nın kuruma yaptığı değerli hizmetler ve katkılarından dolayı teşekkür etti, yeni dönemde de kurumun hedef ve vizyonu doğrultusunda çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Tören, çiçek takdimi ve iyi niyet temennilerinin ardından sona erdi.

ARABACI, ABD'DE EKONOMİ ALANINDA YÜKSEK LİSANS YAPTI

Mehmet Arabacı, 1977 yılında Fransa'da doğdu. Arabacı, 2000 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünden mezun oldu. 2001-2004 yıllarında Hesap Uzman Yardımcısı, 2004-2007 yıllarında Hesap Uzmanı olarak görev yaptı. 2007-2009 yılları arasında Gelir İdaresi Başkanlığı İnsan Kaynakları Grup Başkanılığı görevinde bulundu, 2009-2011 yılları arasında Hesap Uzmanı ve Baş Hesap Uzmanı olarak görev yaptı. Arabacı, 2009-2010 yıllarında Amerika Birleşik Devletleri'nde "Ticari Bankalarda Transfer Fiyatlandırması" konusunda araştırma, inceleme ve staj yaptı.

2010-2011 yıllarında Amerika Birleşik Devletleri Illinois Üniversitesi'nde Ekonomi dalında yüksek lisansını tamamladı. 2011-2012 yıllarında Vergi Denetim Kurulunda Ankara Örtülü Sermaye, Transfer Fiyatlandırması ve Yurtdışı Kazançlar Grup Başkanlığı görevinde bulundu. 2012-2014 yıllarında Vergi Denetim Kurulunda Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. 2014-2019 yıllarında Gelir İdaresi Başkanlığında Gelir Yönetimi Daire Başkanı olarak görevde bulunduktan sonra 18 Nisan 2019-8 Mayıs 2026 tarihleri arası Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

İngilizce bilen Arabacı, evli ve iki çocuk babası.

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TÜİK'te Devir Teslim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ölüm gemisinden tahliye edilen yolcuda hantavirüs semptomu görüldü, Fransa alarma geçti Ölüm gemisinden tahliye edilen yolcuda hantavirüs semptomu görüldü, Fransa alarma geçti
Ahmet Türk, Amedspor’un şampiyonluk kutlamalarında halay çekti Ahmet Türk, Amedspor'un şampiyonluk kutlamalarında halay çekti
Netanyahu, “İran ile savaş bitmedi“ deyip 3 hedef sıraladı Netanyahu, "İran ile savaş bitmedi" deyip 3 hedef sıraladı
Süper Lig’e yükselen Amedspor şampiyonluk kupasını ’’Diren ha’’ şarkısı eşliğinde kaldırdı Süper Lig'e yükselen Amedspor şampiyonluk kupasını ''Diren ha'' şarkısı eşliğinde kaldırdı
Trump: İran’ın ABD’nin son barış teklifine verdiği yanıt hiç hoşuma gitmedi, kesinlikle kabul edilemez Trump: İran'ın ABD'nin son barış teklifine verdiği yanıt hiç hoşuma gitmedi, kesinlikle kabul edilemez
Amedsporlu Celal Hanalp, kupa törenine annesi ve Sırrı Süreyya Önder’in sesiyle çıktı Amedsporlu Celal Hanalp, kupa törenine annesi ve Sırrı Süreyya Önder’in sesiyle çıktı

20:26
Osimhen’e kötü haber
Osimhen'e kötü haber
19:54
Bir erkeğin en havalı anı Tek hareketiyle büyük beğeni kazandı
Bir erkeğin en havalı anı! Tek hareketiyle büyük beğeni kazandı
19:31
Van Dijk’tan Galatasaray için bir beğeni daha
Van Dijk'tan Galatasaray için bir beğeni daha
18:08
Trump: Hürmüz’de Özgürlük Projesi’ni yeniden başlatmayı düşünüyorum
Trump: Hürmüz'de Özgürlük Projesi'ni yeniden başlatmayı düşünüyorum
18:03
Baba ve oğlunu gözünü kırpmadan öldüren sanık İzzet Kalyon ilk kez konuştu
Baba ve oğlunu gözünü kırpmadan öldüren sanık İzzet Kalyon ilk kez konuştu
17:58
Ünlü şarkıcı Bengü, sahnede hıçkıra hıçkıra ağladı
Ünlü şarkıcı Bengü, sahnede hıçkıra hıçkıra ağladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2026 20:33:43. #7.12#
SON DAKİKA: TÜİK'te Devir Teslim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.