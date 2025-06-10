TÜİK'ten reel getiri oranları açıklaması ve Ferdi Zeyrek'in cenaze töreni

10.00- TÜİK, mayıs ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak. (ANKARA)

11.00 - 13.17 - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek son yolculuğuna uğurlanıyor... Zeyrek için Manisa Büyükşehir Belediyesi önünde tören düzenlenecek, Hatuniye Camisi'nde öğle namazın takiben Cumhuriyet Meydanı'nda cenaze namazı kılınıcak. Zeyrek'in cenazesi daha sonra Şehzadeler Çatal Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Defnin ardından Ferdi Zeyrek için Şehzadeler'deki Fatih Sergi Salonu'nda taziyeler kabul edilecek. Törenlere ve taziye kabülüne CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ MANİSA)

14.00- Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, MYK toplantısı sonrası açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…