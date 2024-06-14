TÜİK'in istatistikleri kafaları karıştırdı! "Depremde ölenlerin sayısı bakanlık verileri ile çelişiyor" iddiasına yalanlama - Son Dakika
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TÜİK'in istatistikleri kafaları karıştırdı! "Depremde ölenlerin sayısı bakanlık verileri ile çelişiyor" iddiasına yalanlama

TÜİK\'in istatistikleri kafaları karıştırdı! "Depremde ölenlerin sayısı bakanlık verileri ile çelişiyor" iddiasına yalanlama

İçişleri Bakanlığı'nın Kahramanmaraş merkezli depremlerde 53 bin 537 olarak açıkladığı vefat sayısını TÜİK'in 45 bin 784 olarak duyurması ortalığı karıştırdı. İddialara yanıt veren Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türk vatandaşı olmayanların istatistiğe dahil edilmediğini belirterek, "Dolayısıyla depremde hayatını kaybedenlerin sayısı konusunda, İçişleri Bakanlığının verileri ve TÜİK'in açıkladığı istatistikler arasında herhangi bir uyuşmazlık söz konusu değildir." ifadelerini kullandı.

14.06.2024 16:19
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin ortaya atılan 'TÜİK'in yayımladığı vefat sayısı ile İçişleri Bakanlığı verileri uyuşmuyor' iddiasının doğru olmadığını bildirdi. DMM açıklamasında, depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 53 bin 537 olduğu ve İçişleri Bakanlığı verileri ile TÜİK'in istatistikleri arasında herhangi bir uyuşmazlık olmadığı belirtildi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin ortaya atılan, "TÜİK'in yayımladığı vefat sayısı ile İçişleri Bakanlığı verileri uyuşmuyor" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

"TÜİK VERİLERE TÜRK VATANDAŞI OLMAYANLARI DAHİL ETMEDİ"

DMM'den yapılan açıklamada, 14 Haziran'da TÜİK tarafından yayımlanan bültende, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 45 bin 784 olarak açıklandığı, Türk vatandaşı olmayanların istatistiğe dahil edilmediği belirtildi.

"İSTATİSTİKLER ARASINDA UYUŞMAZLIK SÖZ KONUSU DEĞİL"

Depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 53 bin 537 olduğu kaydedilen açıklamada, "Açıklanan bu sayı içerisinde deprem anında ülkemizde çeşitli sebeplerle bulunan (geçici koruma, misafir, turist vs.) ve ikametgahı Türkiye olmayan kişiler de bulunmaktadır. Dolayısıyla depremde hayatını kaybedenlerin sayısı konusunda, İçişleri Bakanlığının verileri ve TÜİK'in açıkladığı istatistikler arasında herhangi bir uyuşmazlık söz konusu değildir." ifadeleri kullanıldı.

Kahramanmaraş Depremleriyle İlgili Dezenformasyon İddiası Yalanlandı
Kahramanmaraş Depremleriyle İlgili Dezenformasyon İddiası Yalanlandı
Kaynak: AA

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SON DAKİKA: TÜİK'in istatistikleri kafaları karıştırdı! "Depremde ölenlerin sayısı bakanlık verileri ile çelişiyor" iddiasına yalanlama - Son Dakika
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