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Tüketici Fiyatları Aralıkta Yüzde 4,12 Arttı - Son Dakika
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Tüketici Fiyatları Aralıkta Yüzde 4,12 Arttı

Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) verilerine göre; tüketici fiyatları aralıkta bir önceki aya göre yüzde 4,12 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 127,21'e yükseldi. ENAG, aralık ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi verilerini bugün yayınladı. Aralık ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup yüzde 13,43 ile ev eşyası oldu. ENAG'dan yapılan bilgilendirmede; 'Aralık ayında devletin yönettiği ve yönlendirdiği ve enflasyon sepetinin yüzde 20-25'ni kapsayan madde fiyatlarındaki baskılama enflasyon oranını da aşağılara çekmiştir. Bu ise, ücretlere yansıyacak enflasyon farkını da azaltmıştır' notu kaydedildi.

Tüketici Fiyatları Aralıkta Yüzde 4,12 Arttı
03.01.2024 - 10:00,
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Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) verilerine göre; tüketici fiyatları aralıkta bir önceki aya göre yüzde 4,12 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 127,21'e yükseldi.

ENAG, aralık ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi verilerini bugün yayınladı. Buna göre, günlük fiyat değişimlerinden elde edilen ENAGrup Fiyat Endeksi (E-TÜFE) aylık aylık bazda yüzde 4,12 arttı. ENAG, yıllık enflasyonu yüzde 127,1 olarak hesapladı.

Aralık ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup yüzde 13,43 ile ev eşyası oldu.

ENAG'dan yapılan bilgilendirmede; "Aralık ayında devletin yönettiği ve yönlendirdiği ve enflasyon sepetinin yüzde 20-25'ni kapsayan madde fiyatlarındaki baskılama enflasyon oranını da aşağılara çekmiştir. Bu ise, ücretlere yansıyacak enflasyon farkını da azaltmıştır" notu kaydedildi.

Kaynak: ANKA
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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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