Tüketici Güven Endeksi Ağustos\'ta Arttı

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayında tüketici güven endeksinin 90,8 olduğu açıkladı.

TÜİK, ağustos ayına ilişkin Tüketici Güven Endeksi verilerini açıkladı.

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, temmuz ayında 89,8 iken temmuz ayında yüzde 1,0 oranında artarak 90,8 oldu.