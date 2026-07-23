Tüketici Güven Endeksi Yüzde 2,2 Arttı - Son Dakika
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Tüketici Güven Endeksi Yüzde 2,2 Arttı

Tüketici Güven Endeksi Yüzde 2,2 Arttı
23.07.2026 10:48
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TÜİK, temmuz ayında tüketici güven endeksinin yüzde 2,2 artarak 89,8 olduğunu açıkladı.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayında tüketici güven endeksinin yüzde 2,2 artarak yüzde 89,8 olduğunu açıkladı.

TÜİK, Temmuz 2026 dönemine ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2,2 oranında artarak 89,8 oldu.

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi yüzde 3 artarak 74,5, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi yüzde 2 artarak 91,4, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 5,2 artarak 88,3, gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise 0,8 azalarak 105,1 değerlerini aldı.

Kaynak: DHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tüketici Güven Endeksi Yüzde 2,2 Arttı - Son Dakika

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