Tülay Hatimoğulları Alevi Vakıfları ile Görüştü

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Alevi Vakıfları Federasyonu heyeti ile bir araya geldi.

DEM Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Alevi Vakıfları Federasyonu heyeti ile DEM Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi.