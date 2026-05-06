Tülay Hatimoğulları'ndan Anma Mesajı

06.05.2026 10:50
Hatimoğulları, 6 Mayıs 1972'de idam edilen Gezmiş, Aslan ve İnan'ı andı, miraslarını vurguladı.

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları 6 Mayıs 1972'de idam edilen Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ı anarak, "Mirasları mücadelemiz, kararlılıkları rehberimizdir" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, 6 Mayıs 1972'de idam edilen Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'a ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Hatimoğulları, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"6 Mayıs 1972'de katledilen Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan; sadece bir kuşağın değil, nesiller boyu bu toprakların teslim olmayan devrimci mirasının adıdır."

Onlar, cellatların karanlığını dahi yırtarak idam sehpasından yükselttikleri 'Yaşasın Kürt ve Türk halklarının kardeşliği' haykırışları ile bugün bir arada yaşam irademizin en aşılmaz kalesidir.

Mirasları mücadelemiz, kararlılıkları rehberimizdir. Saygı ve sonsuz minnetle…"

Kaynak: ANKA

