Tülay Hatimoğulları'ndan İmamoğlu'nun Diplomasi İptaline Tepki - Son Dakika
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Tülay Hatimoğulları'ndan İmamoğlu'nun Diplomasi İptaline Tepki

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, İstanbul Üniversitesi'nin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal etmesi kararını eleştirerek, bunun hukuki değil siyasi bir karar olduğunu belirtti. Hatimoğulları, bu durumun demokrasiye büyük bir leke olduğunu vurguladı.

18.03.2025 19:43  Güncelleme: 19:44
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(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, İstanbul Üniversitesi'nin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi kararına tepki gösterdi. Hatimoğulları, "Sayın İmamoğlu'na yönelik bu kararın hukuki değil, siyasi bir karar olduğu gün gibi ortadadır. Siyaset hukuku askıya alarak sorunları derinleştirme yeri değil, sorunları çözme yeridir" ifadelerini kullandı.

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının, "yokluk ve açık hata" gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptaline karar verdi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının mevzuat bahane edilerek iptal edilmesi demokrasiye sürülmüş kara bir lekedir. Bu kara lekeyi sürenler yüzlerce yıl toplumun vicdanında mahkum olarak kalacaktır. Sayın İmamoğlu'na yönelik bu kararın hukuki değil, siyasi bir karar olduğu gün gibi ortadadır. Siyaset hukuku askıya alarak sorunları derinleştirme yeri değil, sorunları çözme yeridir. Bu tür idari ve yargı kararları ortak yaşam inancına ciddi şekilde zarar vermektedir. Demokrasiye kara leke süren, hukuku askıya alan bu kararın derhal geri çekilmesi, siyasette gerilimi arttıracak müdahalelerden vazgeçilmesi gerektiğine dair çağrı yapıyoruz."

Kaynak: ANKA

İstanbul Üniversitesi, Ekrem İmamoğlu, DEM Parti, Politika, Güncel, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tülay Hatimoğulları'ndan İmamoğlu'nun Diplomasi İptaline Tepki - Son Dakika

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