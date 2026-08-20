Tulcea'da İkinci İHA Düşüşü - Son Dakika
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Tulcea'da İkinci İHA Düşüşü

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Romanya'nın Tulcea bölgesinde bir hafta arayla ikinci İHA düştü, hasar veya can kaybı yok.

Romanya'nın Ukrayna sınırı yakınlarında bulunan Tulcea bölgesine bir hafta arayla bir insansız hava aracının (İHA) daha düştüğü bildirildi.

Romanya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin Ukrayna sınırı yakınlarında bulunan Tulcea'daki Grindu bölgesindeki ormanlık alana bir İHA'nın düştüğü belirtildi.

Radar gözetleme sistemlerinin gece saatlerinde Romanya'nın Ukrayna sınırı yakınlarındaki hava sahasında hareketlilik tespit ettiği aktarılan açıklamada, durumu takip etmek üzere 2 İspanyol F-18 savaş uçağının havalandığı ifade edildi.

Açıklamada, İHA'nın Ukrayna sınırı yakınlarında bulunan alana düştüğü ve meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangında can kaybı ve maddi hasar bulunmadığı bilgisi paylaşıldı.

Bölgede birkaç saatliğine "kırmızı alarm" durumuna geçildiği kaydedilen açıklamada, Tulcea bölgesinde 14 Ağustos'ta da bir İHA'nın düştüğü hatırlatıldı.

Kaynak: AA

İhlas Haber Ajansı, Romanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tulcea'da İkinci İHA Düşüşü - Son Dakika

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