Tuluyhan Uğurlu, Sirkeci Garı\'nda unutulmaz bir konser verdi

Piyanist ve besteci Tuluyhan Uğurlu, Sirkeci Garı'nın tarihi bekleme salonunda konser verdi.
Konser öncesi AA muhabirine açıklamada bulunan sanatçı, çocukluğundan bu yana tren ve garlarıyla özel bir bağı olduğunu belirterek, "Tren yeniliktir; sanayi, ülkenin gelişimi demektir. Hep aklımda bu fikirlerle projeyi oluşturdum." dedi.
Uğurlu, projesini görüntüler eşliğinde tasarladığına işaret ederek, "Sirkeci Garı'ndan, Şam'a, bombalanan Bağdat'a dair fotoğraflarla izleyicide bir duygu oluşturmak istiyorum." ifadesini kullandı.
" Gazze'den bütün insanlığa bir mesaj var"
Tuluyhan Uğurlu, konser programına dair de şunları kaydetti:
"Önce medeniyetin gelişimi için demiryollarının ne kadar önemli olduğunu anlatıyoruz. Sonra Anadolu'ya, Anadolu'nun trenlerine geliyoruz. Ardından Hicaz'a, Hicaz Demiryolu'na uğruyoruz. Onun ne kadar önemli bir proje olduğunu anlatıyoruz. Daha sonra Cumhuriyet trenlerine geliyoruz. Milli Mücadele'de garların oynadığı rollere değiniyoruz. Tabii bütün bu gezintimizde trenimiz Şam'a, Bağdat'a ve elbette Gazze'ye uğruyor. Zulme, işgallere hep şahitlik ediyoruz, tanık oluyoruz. Böylece sanat, topluma, dinleyiciye 'Kendine gel, bütün bu olanları unutma!' diyor. Gazze'den bütün insanlığa bir mesaj var ve bizim trenimiz bu mesajı dinleyenlere ulaştırıyor. Nedir o mesaj? Burada büyük, kocaman bir yük var ve insanlık artık bu yükü taşıyamıyor. Bunca insanın maruz kaldığı mezalimi artık insanlık kaldırmıyor. Oradaki ıstırabı, dramı görmeden, orada gördüklerini seyirciye aktarmadan bir konser olur mu? Dolayısıyla bugün buradan kalkan tren, Gazze'ye de uğrayacak."
Tren garlarında, Sirkeci'de, Haydarpaşa'da, Alsancak'ta olmayı sevdiğini dile getiren Uğurlu, meşaleyi önce sanatın yaktığının unutulmaması gerektiğinin altını çizdi.
Usta piyanist, en önemli görevlerinden birisinin de tarihi hatırlatmak olan sanatın yine de umuttan yana olduğunu sözlerine ekledi.
Konser hakkında
Konserde kaval sanatçısı Murat Toraman ve kemanist Ceylin Arslan ile sahne alan sanatçı, "Doğu Ekspresi" eserini, sanayi devriminin ardından Anadolu'nun demir ağlarla tanışması, ilk tren hatları ve ilk gar binalarının görüntüleri eşliğinde yorumladı.
Orta Doğu'da Osmanlı'nın son parası ile yapılan rayların yok oluşu ve Orta Doğu'nun son günlerdeki görüntüleri, "Hicaz Ekspresi" eserinde sanatçıya eşlik etti.
Başarılı sanatçı, "Cumhuriyet Trenleri" eserini, Kurtuluş Savaşı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıllarından başlayıp, Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimleri anlatmak için trenle yaptığı yolculukları da görüntüler eşliğinde dinleyicilerin beğenisine sundu.
Yoğun ilginin yaşandığı konser, yaklaşık 2 saat sürdü.
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