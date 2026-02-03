Tüm Bel-Sen'den CHP'li Karasu'ya Ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Logo
Güncel

Tüm Bel-Sen'den CHP'li Karasu'ya Ziyaret

03.02.2026 23:02  Güncelleme: 09:32
TÜM BEL-SEN heyeti, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu ile yaptığı görüşmede kamu emekçileri ve yerel yönetim emekçilerinin taleplerini ele aldı. Görüşmede, sendikal hakların önemi ve toplu sözleşme talepleri üzerinde duruldu.

(ANKARA) - TÜM BEL-SEN heyeti, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu ile yaptığı görüşmede kamu ve yerel yönetim emekçilerinin taleplerini gündeme getirdi.

Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (TÜM BEL-SEN) heyeti, CHP İşçi, Memur Sendikaları ve Emek Bürolarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu ile CHP Genel Merkezi'nde görüştü.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, Genel Sekreter İzzettin Alpergin, Genel Mali Sekreter Evindar Öncü, Genel Örgütlenme Sekreteri Bülent Türkmen ve genel merkez avukatı Sevgi Karaduman'dan oluşan heyet, görüşmede AK Parti iktidarının emekçilere ve toplumsal muhalefete yönelik politikalarını ele aldı.

Görüşmede, kamu emekçilerinin sendikal hak ve özgürlükleri ile yerel yönetim emekçilerinin ülke genelinde sürdürdüğü işyeri toplu sözleşmelerindeki talepler değerlendirildi. Tarafların, demokrasi güçlerinin birleşik mücadele anlayışı ve dayanışmasının önemine vurgu yaptığı belirtildi.

TÜM BEL-SEN heyeti, yerel yönetim emekçilerinin özgür toplu sözleşme anlayışı, hukuksal dayanakları ve belediyelerde devam eden görüşmelere ilişkin temel taleplerini içeren bir dosyayı CHP yönetimine sundu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu da, parti yönetimi olarak dosya ve talepleri değerlendireceklerini ifade etti.

Sendika açıklamasında, emekçilerin sorun ve taleplerine sahip çıkan yaklaşımı ve konukseverliği nedeniyle Karasu'ya teşekkür edilerek, emek ve demokrasi mücadelesinde ortak tavrın geliştirilerek sürdürüleceği vurgulandı.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Ulaş Karasu, Karasu, Güncel, Kamu

