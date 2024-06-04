Tüm Sağlık-İş Sendikası, ev hizmetlisi statüsündeki personelin işçi statüsüne geçme talebini iletti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tüm Sağlık-İş Sendikası, ev hizmetlisi statüsündeki personelin işçi statüsüne geçme talebini iletti

Geniş Video İzle

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde ev hizmetlisi statüsünde çalışan Tüm Sağlık-İş Sendikası üyeleri, işçi statüsüne geçme taleplerini bakanlığa iletti. Sendika sözcüsü, görüşmenin olumlu geçtiğini belirtti ve İş Kanunu'na tabi olarak çalışmak istediklerini ifade etti.

04.06.2024 17:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Tüm Sağlık-İş Sendikası, ev hizmetlisi statüsünde çalışan personelin işçi statüsüne alınması talebini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na iletti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde Borçlar Kanunu'na tabi olarak ev hizmetlisi statüsünde çalışan Tüm Sağlık- İş Sendikası üyeleri, işçi statüsüne geçme taleplerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na iletti. Taleplerini ilettikten sonra bakanlık önünde açıklama yapan Tüm Sağlık-İş Sendikası sözcüsü Yasemin Albayrak, görüşmenin olumlu geçtiğini ifade etti. Albayrak, ""Bizler, Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı olarak çalışan işçileriz. Borçlar Hukuku Kanunu'na tabi olarak çalışıyoruz. Buraya gelmemizdeki amaç, İş Kanunu'na tabi işçiler olarak çalışma isteği. Bu talebimizi ilettik. Bakanlık tarafından olumlu karşılandık. Ev hizmetlisi tabirinden çıkıp, İş Kanunu'na tabi çalışan, Aile Bakanlığı işçileri olarak görev almak istiyoruz" dedi.

Tüm Sağlık-İş Sendikası, ev hizmetlisi statüsündeki personelin işçi statüsüne geçme talebini iletti
Kaynak: ANKA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile Bakanlığı, Sendika, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tüm Sağlık-İş Sendikası, ev hizmetlisi statüsündeki personelin işçi statüsüne geçme talebini iletti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:24 Bağcılar’da çocuklara cinsel istismarda bulunan su satıcısına 293 yıl hapis cezası Bağcılar'da çocuklara cinsel istismarda bulunan su satıcısına 293 yıl hapis cezası
17:06 FETÖ elebaşı Gülen, Türkiye’ye mi getiriliyor Bomba iddiaya yalanlama geldi FETÖ elebaşı Gülen, Türkiye'ye mi getiriliyor? Bomba iddiaya yalanlama geldi
16:56 İşte tüm detaylar AYM’den 703 sayılı KHK’nın birçok maddesinde iptal kararı İşte tüm detaylar! AYM'den 703 sayılı KHK'nın birçok maddesinde iptal kararı
16:09 AYM kararını verdi: Erdoğan’ın Merkez Bankası başkanını görevden alma yetkisi iptal edildi AYM kararını verdi: Erdoğan'ın Merkez Bankası başkanını görevden alma yetkisi iptal edildi
13:47 Anayasa Mahkemesi’nden dikkat çeken karar: Cumhurbaşkanı’nın rektör ataması anayasaya aykırı Anayasa Mahkemesi'nden dikkat çeken karar: Cumhurbaşkanı'nın rektör ataması anayasaya aykırı
18:07 Fenerbahçe’de başarılı olabilecek mi Yapay zekanın Mourinho için söylediklerine bakın Fenerbahçe'de başarılı olabilecek mi? Yapay zekanın Mourinho için söylediklerine bakın
17:20 Mourinho’dan sonra bir darbe daha Aziz Yıldırım’ın en yakını Ali Koç’un yanına geçti Mourinho'dan sonra bir darbe daha! Aziz Yıldırım'ın en yakını Ali Koç'un yanına geçti
17:07 CHP lideri Özel’den İYİ Partili Çömez’e: Aday oldu, muhtar kadar oy aldı CHP lideri Özel'den İYİ Partili Çömez'e: Aday oldu, muhtar kadar oy aldı
16:59 Komşusunu tüfekle öldüren emekli polis intihar etti Komşusunu tüfekle öldüren emekli polis intihar etti
16:52 Ne Fenerbahçe ne de Galatasaray İşte sezonun kart şampiyonu Ne Fenerbahçe ne de Galatasaray! İşte sezonun kart şampiyonu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2024 18:27:22. #1.12#
SON DAKİKA: Tüm Sağlık-İş Sendikası, ev hizmetlisi statüsündeki personelin işçi statüsüne geçme talebini iletti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement