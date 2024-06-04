Tüm Sağlık-İş Sendikası, ev hizmetlisi statüsündeki personelin işçi statüsüne geçme talebini iletti

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(ANKARA) - Tüm Sağlık-İş Sendikası, ev hizmetlisi statüsünde çalışan personelin işçi statüsüne alınması talebini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na iletti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde Borçlar Kanunu'na tabi olarak ev hizmetlisi statüsünde çalışan Tüm Sağlık- İş Sendikası üyeleri, işçi statüsüne geçme taleplerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na iletti. Taleplerini ilettikten sonra bakanlık önünde açıklama yapan Tüm Sağlık-İş Sendikası sözcüsü Yasemin Albayrak, görüşmenin olumlu geçtiğini ifade etti. Albayrak, ""Bizler, Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı olarak çalışan işçileriz. Borçlar Hukuku Kanunu'na tabi olarak çalışıyoruz. Buraya gelmemizdeki amaç, İş Kanunu'na tabi işçiler olarak çalışma isteği. Bu talebimizi ilettik. Bakanlık tarafından olumlu karşılandık. Ev hizmetlisi tabirinden çıkıp, İş Kanunu'na tabi çalışan, Aile Bakanlığı işçileri olarak görev almak istiyoruz" dedi.