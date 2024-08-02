TÜM YEREL-SEN Genel Başkanı: Belediyelerin SGK prim borcu dayatması halka hizmetin aksatılmasıdır - Son Dakika
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TÜM YEREL-SEN Genel Başkanı: Belediyelerin SGK prim borcu dayatması halka hizmetin aksatılmasıdır

TÜM YEREL-SEN Genel Başkanı: Belediyelerin SGK prim borcu dayatması halka hizmetin aksatılmasıdır

TÜM YEREL-SEN Genel Başkanı Mücahit Dede, belediyelerin SGK prim borcu tahsilatıyla ilgili açıklama yaparak, AKP iktidarının muhalefet ve özellikle CHP belediyelerine darbe yapmaya çalıştığını belirtti.

02.08.2024 14:17  Güncelleme: 14:18
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ANKARA) - Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası (TÜM YEREL-SEN) Genel Başkanı Mücahit Dede, belediyelerin SGK prim borcu tahsilatıyla ilgili, "AKP iktidarı, muhalefet ve özellikle de CHP belediyelerine kanun sosuna batırılmış darbe yapmaya çalışmaktadır. AKP iktidarı; 31 Mart Yerel Seçimlerinde aldıkları ağır yenilginin faturasını; işçiye, emekçiye, emekliye, memura, esnafa özcesi herkese ve her kesime kesmeye kalkmaktadır. SGK prim borcu dayatması, halka gidecek hizmetin de aksatılmasıdır" dedi.

TÜM YEREL- SEN Genel Başkanı Mücahit Dede belediyelere SGK prim borcu tahsilatı tartışmaları ile ilgili açıklama yaptı. Dede, şunları söyledi:

"Bizlerin de emek, hizmet ve daha iyi bir toplumsal yaşamın inşası içerisinde doğal paydaş olduğumuz belediyeler; vatandaşlarımızın birinci ve ilk elden kamuyu, devleti gördüğü ve tanıdığı alanlardır. Adı üstünde 'Yerel belediye' yani içerisinde yaşadığınız sokak, mahalle, ilçe ve ilin yerinde yönetimidir. Belediyeler; kar zararın hesaplandığı, hizmetin aksatıldığı, yapılanların ticarileştirildiği, rantın normalleştirildiği yerler değildir. Bu yüzden de belediyeler, yerel halkına hizmet etmek için vardır. Fakat bugün ülkemizde yaşananlar ve 'Tek Adam Rejiminin' keyfiliği kendi belediyeleri de dahil olmak üzere, muhalefet belediyelerini, özellikle de CHP belediyelerini hedef almakta ve SGK Prim Borçları bahane edilerek, belediyeleri hizmet veremez hale getirmek istemektedir.

"Aile şirketlerine her türlü vergi ve SGK prim borcu affını getirip servetlerine servet katıyorlar"

Holding, firma, kurum ve işletmeleri hedef göstermeden ve isimlerini söylemeden; senelerdir uygulanan vergi borcu indirimi, SGK prim borcu indirimi ve borçların affını hepimiz bilmekte ve affa konu olan rakamları dudaklarımız uçuklarcasına takip etmekteyiz. O da yetmez gibi Türkiye'nin ileri gelen pek çok şirketinin nasıl vergi vermediği veya vermemek adına türlü işler içerisine girdiğini ibretle izlemekteyiz. Ayrıca iktidar; yandaşlarına, sırdaşlarına, aile şirketlerine her türlü vergi ve SGK prim borcu affını getirip servetlerine servet kattırdığını da ülkemizde bilmeyen kalmadı.

Buralara ses çıkarmayan, hatta türlü teşviklerle sözde ülkemize hizmet adına kolaylık sağladığını düşünen AKP iktidarı, tek işi halka hizmet etmek olan muhalefet ve özellikle de CHP belediyelerine kanun sosuna batırılmış darbe yapmaya çalışmaktadır. AKP iktidarı; 31 Mart Yerel Seçimlerinde aldıkları ağır yenilginin faturasını; işçiye, emekçiye, emekliye, memura, esnafa özcesi herkese ve her kesime kesmeye kalkmaktadır. SGK prim borcu dayatması, halka gidecek hizmetin de aksatılmasıdır.

"AKP'nin, ekonomik çöküntünün faturasını CHP ve muhalefet belediyelerine kesmesi vicdansızlıktır"

Tarihe baktığımız zaman, Özal'dan Ecevit'e, Demirel'den Çiller'e hemen her dönem hükümetlerde SGK prim borçları vardı ya affa uğramış ya da yapılandırılmıştı. Bugün, bir anda ekranlara çıkıp emeklilerin maaşlarına zammı veya maaş ödemelerinin kaynağını SGK prim borçlarına bağlamak; 22 senelik tek parti ve Tek Adam Rejimi yönetimleri gerçeğini ört-bas edemeyecektir. Bundan dolayıdır da iktidarın, ülkemizi getirdiği ekonomik çöküntünün faturasını, pek çoğu yeni CHP'ye geçen CHP ve muhalefet belediyelerine kesmek en hafif tabirle vicdansızlıktır.

"CHP belediyelerinin yanındayız"

Yaşadığımız ülkemizi ve gerçeklerini çok iyi biliyoruz. yüzde 1 barajını aşan sendikaların üyelerine toplu sözleşme ikramiyesi verilir hukuksuzluğunu kanun teklifi olarak sunan emek düşmanlarından sokaktaki hayvan dostlarımızın katledilmesine el kaldıranlara, emekliye-memura reva görülen sadaka zammından kendi kaderine terk edilmiş asgari ücretlimize kadar her şeyi görüyor, biliyor ve bu duruma sessiz kalmayacağımızı haykırıyoruz. Biz, Tüm Yerel-Sen olarak iktidarın belediyeleri geçmiş dönemlerden kalma borçları üzerinden mali açıdan daraltarak halka hizmet üretemez, emekçilere hak ettikleri ücretleri ödeyemez hale getirerek, belediyeler üzerinden aslında halkı ve emekçileri cezalandırmayı amaçlayan bu yeni sergilediği orta oyununa, ülke gündemi ve gerçekliğinden koparma çabalarının karşısında olacağımızı ve CHP belediyelerinin yanında duracağımızı belirtmek isteriz. Söz konusu krizin; genel bütçeye herhangi bir yük olmadığını bildiğimiz SGK prim borçlarının tahsil edilip edilmemesi olduğunu biliyor iktidarın ve ortaklarının seçimle kaybettiğini, siyasi oyun ile kazanmaya çalıştığını halkımızın vicdanına sunuyoruz."

Kaynak: ANKA

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