TÜMAD İvrindi Altın Madeni Projesine Onay

26.02.2026 20:15
Çevre örgütleri, TÜMAD AŞ'nin İvrindi Altın Madeni Projesi'nin ÇED sürecinin onaylandığını duyurdu.

(ANKARA) – Çevre örgütleri, TÜMAD AŞ'nin İvrindi Altın Madeni Kapasite Artışı Projesi'ne ilişkin İDK toplantısının ardından ÇED sürecinin nihai olduğunu ve projeye onay verildiğini duyurdu. Örgütler, eksiklerin tamamlanmasının ardından ÇED kararının en fazla 90 gün içinde ilan edileceğinin kendilerine bildirildiğini açıkladı.

TÜMAD AŞ'nin İvrindi Altın Madeni Kapasite Artışı Projesi'ne ilişkin İnceleme Değerlendirme Komisyonu (İDK) toplantısı 26 Şubat Perşembe günü saat 10.30'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda yapıldı.

Toplantının ardından çevre örgütleri yazılı açıklama yayımlayarak, "Madra Dağı'nda doğanın yok edilmesine devam izni çıktı. TÜMAD İvrindi Altın Madeni Kapasite Artışı Projesi'ne onay verildi. ÇED nihai oldu" ifadelerini kullandı.

Açıklamada, toplantıya Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, Burhaniye Çevre Platformu, Gökçeyazı Türkmen Dağı Çevre Koruma ve Dayanışma Derneği, Gömeç Çevre Platformu, Burhaniye Kent Konseyi Ekoloji Çalışma Grubu, Burhaniye Halk İnisiyatifi temsilcileri ile Gökçeyazı köylülerinin katıldığı belirtildi. DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın ile gazeteci İbrahim Gündüz'ün de toplantıda yer aldığı kaydedildi.

ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü'nden Endüstriyel Yatırımlar ÇED Dairesi Başkanı Fatih Selimoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya yaklaşık 25 kurumdan oluşan İDK üyelerinin davet edildiği, DSİ temsilcisi dışında kamu kurumlarının fiziki katılım sağlamadığı, diğer kurumların yazılı görüş sunduğu aktarıldı.

Çevre örgütleri, toplantının sivil toplum temsilcilerinin salondan çıkarılmasının ardından komisyon üyeleriyle devam ettiğini belirtti.

Örgütler tarafından yapılan açıklamada, kendilerine iletilen bilgiye göre ÇED sürecinin nihai olduğu, yeni bir İDK toplantısı yapılmayacağı, bazı eksiklerin tamamlanmasının ardından ÇED kararının ilan edileceği ve bu sürenin en fazla 90 gün olduğu ifade edildi.

Açıklamada, "Sonuç olarak, bugün Bakanlık, TÜMAD İvrindi Altın Madeni Kapasite Artışı Projesi'ne izin verdi" denildi.

Kaynak: ANKA

