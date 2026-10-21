TÜMOSAN Konyaspor imzaladığı gençlik protokolüyle gençlere spor sevgisi aşılayacak - Son Dakika
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TÜMOSAN Konyaspor imzaladığı gençlik protokolüyle gençlere spor sevgisi aşılayacak

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TÜMOSAN Konyaspor imzaladığı gençlik protokolüyle gençlere spor sevgisi aşılayacak
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Konya Valiliği himayesinde TÜMOSAN Konyaspor ve paydaş kurumlarla 'Konya'nın Gençliği, Konyaspor'un Gücü' protokolü imzalandı. Protokolle ortaokul ve lise çağındaki gençlerin spora ilgisi artırılacak, centilmenlik ve bilinçli taraftarlık aşılanacak.

Konya Valiliği himayesinde, TÜMOSAN Konya spor, Konya Büyükşehir Belediyesi ve paydaş kurumların katılımıyla, "Konya'nın gençliği, Konyaspor'un Gücü" işbirliği protokolü için imzalar atıldı.

Konyaspor Kulübü Başkanı Ömer Atiker, Konya Valiliği'nde gerçekleştirilen imza töreninde, protokolün hayata geçmesinde kendilerine öncülük eden, kulübün ve gençlerin her zaman yanında olan Vali İbrahim Akın ile Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a teşekkür etti.

Şehrin imkanlarını gençler için seferber eden İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğüne de teşekkür eden Atiker, "Konya'nın Gençliği, Konyaspor'un Gücü diyerek meşalesini yaktığımız bu anlamlı protokolün şehrimize, gençlerimize ve yeşil beyaz sevdalılarına hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Atiker, Konya'nın duruşunu, mücadele ruhunu ve birlikteliğini sahaya taşıyan TÜMOSAN Konyaspor'un bu şehrin ortak paydası, birleştirici gücü ve en büyük sevdası olduğunu belirtti.

Bir spor kulübünü güçlü kılan şeyin sadece elde ettiği sportif başarılar değil, kendi gençliğiyle, kendi halkıyla kurduğu duygusal bağ olduğunu anlatan Atiker, şunları kaydetti:

"Bu protokol hem yarının tribünlerini hem de sahadaki mücadeleyi çok daha güçlü kılacak olan gençlerimizin yolunu aydınlatma kararlılığımızın ispatıdır. Anaokulundaki evlatlarımızdan lisedeki, üniversitedeki gençlerimize kadar binlerce evladımızı sporla ve Konyaspor sevgisiyle buluşturacağız. Okullarımızda düzenleyeceğimiz teknik direktör ve futbolcu söyleşileriyle, spor yarışmalarıyla, Konyaspor temalı eğitici setler ve hikaye kitaplarıyla çocuklarımızın zihinsel ve fiziksel gelişimine katkı sunacağız."

"Konya Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman Konyaspor'un yanındayız"

Büyükşehir Belediye Başkanı Altay da projeye destek veren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Konyaspor ile Filistin Milli Takımı arasında oynanan müsabakanın, hem Gazze'deki insanlara büyük bir mesaj verdiğini hem de Konyaspor'a büyük bir katkı sağladığını anımsatan Altay, "Konya bir spor şehri. Tesisleşme anlamında sadece Türkiye değil, Avrupa standartlarının üzerinde tesislere sahip. Önemli bir protokol hayata geçmiş oldu. Konyaspor taraftarının daha güçlü olması, Konyaspor'un şehirle daha fazla kaynaşması adına bu protokolü imzalamış olduk. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman Konyaspor'un yanındayız." şeklinde konuştu.

Konya Valisi İbrahim Akın ise Konya'nın ve ülkenin geleceği olan çocuklar ile gençler adına son derece anlamlı bir başlangıç için bir araya geldiklerini belirtti.

?Çocukların ve gençlerin zamanlarını doğru, nitelikli, bedensel ve ruhsal gelişimlerine katkı sağlayacak faaliyetlerle doldurmanın önemli olduğuna değinen Akın, şöyle devam etti:

"Evlatlarımıza sporla, kültürle ve sanatla örülü faydalı alternatifler ürettiğimizde, onları sokakların görünmeyen tehlikelerinden, dijital dünyanın bağımlılıklarından ve her türlü zararlı alışkanlıktan da muhafaza etmiş oluyoruz. Bu itibarla, protokolümüzün en temel gayesi, şehrimizdeki ortaokul ve lise çağındaki evlatlarımızın, spora olan ilgi ve sevgisini artırmak, onlara centilmenlik kültürünü, spor bilincini ve bilinçli taraftarlık ruhunu aşılamaktır."

Programa, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü temsilcileri de katıldı.

Kaynak: AA
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