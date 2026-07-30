Tuna Nehri'nde Rekor Düşüş ve Olağanüstü Hal - Son Dakika
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Tuna Nehri'nde Rekor Düşüş ve Olağanüstü Hal

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Sırbistan'da Tuna Nehri'nde su seviyesi düştü, kuraklık nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi.

Avrupa'nın en uzun ikinci nehri olup 10 ülkenin sınırlarından geçerek Karadeniz'e dökülen Tuna Nehri'nin Sırbistan'daki su seviyesinde rekor düzeyde düşüş kaydedilirken nehrin geçtiği bazı beldelerde kuraklık nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi.

Sırbistan Ulusal Su İdaresince yapılan açıklamada, Sırbistan'da etkili olan yüksek sıcaklıklar ve yağış azlığı nedeniyle Tuna Nehri'ndeki su seviyesinde rekor düzeyde düşüş yaşandığı belirtildi.

Tuna Nehri'nde kaydedilen düşük su seviyesi nedeniyle Sombor, Kula ve Vrbas belediyelerinde olağanüstü hal ilan edildiği, kuraklık nedeniyle nehir sularının iyice çekildiği beldelerde nehir trafiği başta olmak üzere tarım ve sulama alanlarında daha dikkatli olunması çağrısı yapıldı.

Sırbistan basınına konuşan uzmanlar, ülkede devam etmesi beklenen sıcak hava dalgasının kuraklığı daha da tetikleyeceği yönünde uyarıda bulunurken kuraklığın nehirdeki doğal yaşamı ve elektrik üretimini de olumsuz etkileyeceğini kaydetti.

Sırbistan Meteoroloji Dairesi ise ülkenin yeni bir sıcak hava dalgasının etkisine gireceğini ve bugünden itibaren hava sıcaklığının 33 dereceye kadar çıkmasının beklendiğini belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tuna Nehri'nde Rekor Düşüş ve Olağanüstü Hal - Son Dakika

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