Tuna Nehri'nde Su Seviyesi Rekor Düşüşte - Son Dakika
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Tuna Nehri'nde Su Seviyesi Rekor Düşüşte

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Budapeşte'de Tuna Nehri'nin su seviyesi 30 cm ile tarihi en düşük seviyesine düştü.

Avrupa'nın en uzun ikinci nehri olan ve 10 ülkenin sınırlarından geçerek Karadeniz'e dökülen Tuna Nehri'nin su seviyesi, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 30 santimetreye düşerek şehirde şimdiye kadar ölçülen en düşük seviyeye geriledi.

Macaristan basınındaki haberlere göre, Ulusal Su İdaresi, Budapeşte'de su seviyesinin yerel saatle 09.00'da 30 santimetreye düştüğünü bildirdi.

Böylece Budapeşte'de 25 Ekim 2018'de kaydedilen 33 santimetrelik önceki en düşük seviye geride bırakıldı.

Düşük su seviyesi nedeniyle nehrin bazı kesimlerinde yük ve yolcu gemilerinin seyri mümkün olmazken, Budapeşte'deki kesiminde de kısıtlamalar uygulanıyor.

Tuna Havzası'nda gelecek günlerde önemli yağış beklenmediği için su seviyesinde de yükseliş beklenmiyor.

Rekor düzeyde düşük su seviyesi nedeniyle Macaristan'daki Paks Nükleer Santrali'nin üretim kapasitesi de çevre koruma kurallarına uyulması amacıyla azaltıldı.

Ulusal basındaki haberlerde, Velence Gölü'nde de su seviyesinde peş peşe negatif rekorlar kırıldığı, birkaç hafta önce gölün üzerinden yürüyerek geçmenin mümkün olduğu belirtildi.

Haberlerde ayrıca yeni bir sıcak hava dalgasının yaklaşmasıyla gelecek haftalarda Orta Avrupa'da en yüksek sıcaklıkların Macaristan'da görülmesinin beklendiği, önceki sıcak hava dalgası sırasında da içme suyu tedarikinde sorunlar yaşandığı aktarıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tuna Nehri'nde Su Seviyesi Rekor Düşüşte - Son Dakika

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