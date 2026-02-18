Tunca Nehri Taştı - Son Dakika
Tunca Nehri Taştı

Tunca Nehri Taştı
18.02.2026 09:19
Edirne'de Tunca Nehri yağışlar sonrası taştı, Sarayiçi Adası su altında kaldı.

Edirne'de ve kaynağını aldığı Bulgaristan'da son günlerde etkili olan yağışların ardından Tunca Nehri, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi Adası'nda bazı noktalarda yatağından taştı.

Kaynağını Bulgaristan'dan alan ve Edirne'den geçerek Meriç'e karışan nehrin debisi, dünden bu yana yaklaşık 4 kat arttı.

Son ölçümde saniyede 149 metreküpe ulaşan debi, özellikle yatağın daraldığı kesimlerde suyun taşmasına yol açtı.

Debi artışıyla Sarayiçi Adası'nda su seviyesi yükseldi.

Nehir suları, Fatih Köprüsü'nün olduğu alandan çıkarak güreş ağaları ve pehlivan heykellerinin bulunduğu er meydanı giriş kapısına kadar ulaştı.

Bu arada, Meriç Nehri'nin debisinde de yükseliş sürüyor.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunca Nehri Taştı - Son Dakika

