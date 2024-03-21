Tunceli bahar ayında kara teslim
TUNCELİ - Tunceli'de, meteorolojinin uyarısını yaptığı sağanak yağış etkili olmaya başlarken yüksek kesimler, beyaza büründü.
Kar yağışı özellikle Pülümür ve Ovacık ilçelerinde etkili olurken, sabah saatlerinde beyaz örtüye uyanan vatandaşlar, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Cengiz Akyüz isimli vatandaş, Nevruz Bayramını kutlamaları gereken günde beyaz örtüyle karşılaştıklarını belirterek, "Normalde ilçemize her sene bir, bir buçuk metre kar yağarken bu sene ara ara 10 santim, 20 santim kar yağdı. O karın doğru dürüst faydasını göremedik. Şu anda her yerde çiçekler açarken bir karla karşılaştık" dedi.
Tarık Dursun isimli vatandaş ise sabah kalktıklarında ilçenin beyaza büründüğünü gördüklerini dile getirerek, "Oysa şimdi diğer ilçelerde bademler diğer meyve ağaçları çiçek açtı. İnsanlar baharı kutluyor. Kışın pek kar yağmadı yeni yağmaya başladı. Sanırım biz bu yıl bahara biraz geç gireceğiz" diye konuştu.
Kar yağışı nedeniyle il genelinde kapanan köy yolları olduğu belirtilirken ulaşımda da zaman zaman aksamalar yaşandığı öğrenildi.
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Ardahan, Ağrı, Kars ve Tunceli'de baharın gelişini müjdeleyen 21 Mart Nevruz Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Ardahan'da yürüyüş ve demir dövme, Ağrı'da ateş üzerinden atlamak ve halay çekme, Kars'ta halk oyunları gösterisi ve yumurta tokuşturma, Tunceli'de ise konser ve demir dövme gibi etkinlikler düzenlendi.
Gürsu Belediyesi, Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesindeki bir turistik tesisi depremden sonra yeniden açtı. Yukarı İçmeler Acısu Çeşmesi, düzenlenen törenle kullanıma açıldı.
Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından düzenlenen milli takım seçme müsabakaları Konya'da gerçekleştirildi. Kadınlarda 3, erkeklerde ise 1 sıklette seçmeler yapıldı. Seçmeler sonucunda Zeynep Taşkın, Hatice Pınar Yiğitalp ve İkra Kayır kadınlarda, Mehmet Kani Polat ise erkeklerde milli takım kadrosuna dahil edildi. Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi 16 tekvandocu temsil edecek.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Tekirdağ'ın Saray ilçesinde meydana gelen tır ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasıyla ilgili Saray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adil soruşturma başlatıldığını duyurdu. Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Bakan Tunç, 3 Cumhuriyet Savcısı'nın görevlendirildiğini belirtti.
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda, ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri bir otobüste uyuşturucu ele geçirdi. Operasyonda O.B. ve A.T.Ç. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Malatya'da, Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya Kent Konseyi ve Hayata Destek İnsani Yardım Derneği işbirliğiyle başlatılan 'Dokuyarak Hayata Dokun' projesi kapsamında kadınlar halı dokuyarak üretime katkı sağlıyor. Malatya Halk Eğitim Merkezi onaylı halıcılık kursuna katılan 15 kadın, hafta içi her gün Malatya kerpiç evlerde bulunan atölyede ilmek ilmek halı dokuyor. Deprem sonrası kadınlar için başlatılan proje, hem birlik ve dayanışmayı artırıyor hem de geleneksel el sanatlarının devamını sağlıyor.
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Remzi Suiçmez, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, doğamızı, ormanlarımızı, tarım alanlarımızı, meralarımızı, zeytinliklerimizi ve su havzalarımızı koruma mücadelesine devam edeceklerini belirtti. Suiçmez, mevcut yargı kararlarına uyulmadığını veya hukuka karşı hile yöntemleri kullanıldığını ifade etti ve ormanlık alanların fiili olarak orman olmadığına dikkat çekti. Ayrıca, vahşi ve sömürgeci madencilik projelerine kesinlikle izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.
Kadıköy Bağdat Caddesi'nde bir esnaf ile vatandaş arasında çıkan tartışmada, esnaf olduğu öğrenilen şahıs yanında taşıdığı silahla tartıştığı kişiye ateş açtı. Vatandaş bacağından yaralanırken, silahlı şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı. Olay anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, seçim çalışmaları kapsamında Bingöl ve Tunceli'yi ziyaret etti. Erol, CHP'nin adaylarına destek istedi ve seçimlerin umut ışığı olduğunu belirtti. Batman, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya'yı da ziyaret edeceği kaydedildi.
Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kastamonu-Boyabat karayolu üzerinde durdurulan bir otobüste yapılan aramada 25 gram kubar esrar ve kullanma aparatı ele geçirdi. Olayla ilgili bir şüpheli şahıs yakalanarak adli işlemlere başlandı.
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