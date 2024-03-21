Tunceli bahar ayında kara teslim - Son Dakika
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Tunceli bahar ayında kara teslim

Tunceli bahar ayında kara teslim

Tunceli'de bahar ayında beklenmedik bir şekilde kar yağışı başladı. Özellikle Pülümür ve Ovacık ilçelerinde etkili olan kar yağışı, vatandaşları şaşırttı. Kar yağışı nedeniyle köy yolları kapanırken, ulaşımda aksamalar yaşandı.

21.03.2024 12:08  Güncelleme: 12:11
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Tunceli bahar ayında kara teslim

TUNCELİ - Tunceli'de, meteorolojinin uyarısını yaptığı sağanak yağış etkili olmaya başlarken yüksek kesimler, beyaza büründü.

Kar yağışı özellikle Pülümür ve Ovacık ilçelerinde etkili olurken, sabah saatlerinde beyaz örtüye uyanan vatandaşlar, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Cengiz Akyüz isimli vatandaş, Nevruz Bayramını kutlamaları gereken günde beyaz örtüyle karşılaştıklarını belirterek, "Normalde ilçemize her sene bir, bir buçuk metre kar yağarken bu sene ara ara 10 santim, 20 santim kar yağdı. O karın doğru dürüst faydasını göremedik. Şu anda her yerde çiçekler açarken bir karla karşılaştık" dedi.

Tarık Dursun isimli vatandaş ise sabah kalktıklarında ilçenin beyaza büründüğünü gördüklerini dile getirerek, "Oysa şimdi diğer ilçelerde bademler diğer meyve ağaçları çiçek açtı. İnsanlar baharı kutluyor. Kışın pek kar yağmadı yeni yağmaya başladı. Sanırım biz bu yıl bahara biraz geç gireceğiz" diye konuştu.

Kar yağışı nedeniyle il genelinde kapanan köy yolları olduğu belirtilirken ulaşımda da zaman zaman aksamalar yaşandığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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