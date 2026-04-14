Tunceli Barosu'ndan Avukat Görevlendirmeme Kararı

TUNCELİ BAROSU: ŞÜPHELİLER İÇİN AVUKAT GÖREVLENDİRİLMEYECEK

Tunceli Barosu'ndan yapılan yazılı açıklamada, Gülistan Doku ile ilgili soruşturmada gözaltına alınan şüpheliler için baro tarafından avukat görevlendirilmeyeceği belirtilerek, "Baromuz, kuruluşundan bu yana kadın ve çocuk haklarının korunması ve geliştirilmesi konusunda kararlı, tutarlı ve ilkesel bir duruş sergilemiş; bu alandaki hassasiyetini her koşulda muhafaza etmiştir. Bu yaklaşım, yalnızca mesleki bir sorumluluğun değil, aynı zamanda evrensel hukuk ilkelerine ve insan haklarına bağlılığımızın da bir gereğidir. Bu kapsamda, 'Gülistan Doku' dosyasında sürece ilişkin olarak gerçekleştirilen gözaltı işlemleri yakından takip edilmekte olup; söz konusu dosyanın niteliği, baromuzun kadın ve çocuk hakları konusundaki temel ilke ve esasları ile birlikte değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde; baromuzun geçmişten bugüne sürdürdüğü ilkesel duruşu ve toplumsal sorumluluğu gözetilerek, anılan dosya kapsamında gerçekleştirilen gözaltı işlemlerinde meslektaşlarımızın görevlendirilmemesine karar verilmiştir. Baromuz, insan hakları ve özellikle kadın ve çocuk haklarının korunmasına yönelik mücadelesini aynı kararlılıkla sürdürmeye devam edecek; bu doğrultuda hukuki ve kurumsal sorumluluğunu yerine getirmeyi sürdürecektir" denildi.

Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ,