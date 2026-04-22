Tunceli Barosu, Tuncay Sonel İsminin Kaldırılması İçin Valilik ve Belediyeye Başvurdu, Sonel'in Adının Yer Aldığı Tabelaları İse Bazı Kişiler Kaldırdı

22.04.2026 17:45  Güncelleme: 19:04
Tunceli Barosu, Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in isminin park, bahçe ve caddelerden kaldırılması ve buralara Gülistan Doku, Rojwelat Kızmaz ile "faili meçhul bırakılan ve öldürülen kadınların" isimlerinin verilmesi için Tunceli Valiliği ve Tunceli Belediyesi'ne resmi başvuruda bulundu. Ancak resmi karar alınmadan önce bazı kişiler "Vali Tuncay Sonel Yamak Paraşütü Kalkış Pisti" tabelalarını kaldırdı.

Haber: Caner AKTAN

Baro tarafından verilen dilekçede "Tunceli ili merkez ilçe sınırları içerisinde yer alan cadde, sokak, park, bahçe ve benzeri kamusal alanlara eski dönem Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in isminin verildiğinin bilindiği" ifade edildi.

Ancak Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında Sonel'in tutuklandığı anımsatılan dilekçede, şunlar kaydedildi:

"Kamusal alanlara isim verilmesi işlemi her ne kadar idarenin takdir yetkisi kapsamında bulunsa da bu yetkinin keyfi şekilde kullanılması mümkün olmayıp, Anayasa'nın 2. maddesinde düzenlenen hukuk devleti ilkesi, 125. maddesi uyarınca idarenin her türlü işlem ve eyleminin yargı denetimine tabi olması, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin (n) bendi ile belediyelere tanınan isim verme yetkisinin kamu yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda kullanılması zorunluluğu ile idare hukukunun temel ilkeleri olan kamu yararı, eşitlik, tarafsızlık ve ölçülülük ilkeleri birlikte değerlendirildiğinde, hakkında devam eden soruşturmalar bulunan ve tutuklanan bir kişinin isminin kamusal alanlarda yaşatılmaya devam edilmesinin kamu yararı ile bağdaşmadığı açıktır."

Kamusal alanlar toplumun ortak hafızasını ve değerlerini temsil eden yerler olup, bu alanlarda yer verilen isimlerin toplumsal uzlaşıya uygun, saygın ve örnek teşkil eden kişilerden seçilmesi idarenin sorumluluğu altındadır. Aksi durum hem kamu vicdanını zedelemekte hem de idarenin tarafsızlığı ve itibarı açısından sakıncalar doğurmaktadır. Bu nedenle idarenin takdir yetkisini kamu yararı ve kamu vicdanı doğrultusunda yeniden değerlendirmesi gerekmektedir.

Tunceli ili, Merkez ilçe sınırları içerisinde bulunan ve soruşturma dosyalarının şüphelisi olan eski dönem Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in isminin verildiği cadde, sokak, park, bahçe ve benzeri kamusal alanlardaki isimlendirmelerin ivedilikle kaldırılmasını, kaldırılacak bu isimlendirmelerin yerine; Gülistan Doku, Rojwelat Kızmaz ile faili meçhul bırakılan ve öldürülen kadınlarımızın isimlerinin verilmesini, isimlendirme yapılan alanlarda, verilen isimlerin toplumsal hafızada yaşatılmasını teminen açıklayıcı bilgilendirme tabelaları, anma alanları ve yıllık anma programlarının oluşturulmasına ilişkin idari düzenlemelerin yapılmasını arz ve talep ederiz."

Belediye Meclisi karar almadan, Sonel'in isminin bulunduğu tabelalar kaldırıldı

Öte yandan, Belediye Meclisi isim değişikliği yönünde herhangi bir karar almadan "Vali Tuncay Sonel Yamaç Paraşütü Kalkış Pisti" yazılı tabelalar bazı kişeler tarafından kaldırıldı.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
