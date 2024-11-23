Tunceli Belediye Başkanlığı\'na Kayyum Atandı

(TUNCELİ) - İçişleri Bakanlığı'nca görevden alınan Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak'ın yerine kayyum atanan Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu göreve başladı.
"Terör örgütüne üye olma" suçundan açılan davada Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce terör örgütüne üye olma" suçundan haklarında 6 yıl 3'er ay hapis cezası verilen DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve CHP'li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, dün akşam saatlerinde İçişleri Bakanlığı'nca görevden alınarak, yerlerine kayyum atandı.
Tunceli Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, gece geç saatlerde belediye binasına geldi. Belediye binası önünde bekleyen polisleri selamlayan Tekbıyıkoğlu, daha sonra makam odasına geçti.
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