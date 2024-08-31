Tunceli\'de 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu düzenlendi

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TUNCELİ'de Vali Bülent Tekbıyıkoğlu'nun ev sahipliğinde Keban Baraj Gölü üzerinde feribotla 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü resepsiyonu düzenlendi.

Tunceli Valiliği tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü dolayısıyla Keban Baraj Gölü üzerinde ulaşım sağlayan feribotta resepsiyon düzenlendi. Türk bayrakları ile süslenen feribot, güneş batarken kızıllaşan gökyüzünün baraj gölünde oluşturduğu manzara eşliğiyle hareket etti. Feribot, Urartular döneminde tepenin üzerine inşa edilen 1974'te Keban Baraj Gölü'nün suları altında kalmasıyla ada görünümüne kavuşan, 2 bin 800 yıllık Pertek Kalesi'ne yaklaştığında havai fişekler atıldı. Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Tunceli'de ilk kez böyle bir resepsiyon düzenlendiğini belirterek, Cumhuriyet'in ve Zafer Bayramı'nın öneminden bahsetti.

Konukların keyif aldığı resepsiyon müzik dinletisi ve zeybek gösterisiyle son buldu. Resepsiyona, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal, Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu, Adli Yargı Adalet Komisyonu başkanı Murat Tuncer, İl Emniyet Müdürü Hakan Duman, vali yardımcıları, gazi ve şehit yakınları, kurum müdürleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Haber-Kamera: Serhat Ozan YILDIRIM,TUNCELİ