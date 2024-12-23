Tunceli'de 8 Köy Yolu Karla Kapandı - Son Dakika
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Tunceli'de 8 Köy Yolu Karla Kapandı

Ovacık ve Nazımiye ilçelerinde etkili kar yağışı nedeniyle 8 köy yolu ulaşıma kapandı.

23.12.2024 13:48
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Tunceli'nin Ovacık ve Nazımiye ilçelerinde kar yağışı nedeniyle 8 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kente bir süredir etkili olan soğuk hava, bazı yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Yağışların etkisiyle Ovacık ve Nazımiye ilçelerindeki toplam 8 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı ekipler, köy yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tunceli'de 8 Köy Yolu Karla Kapandı - Son Dakika

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