Tunceli'de AFAD ekipleri gönüllülere enkazda arama kurtarma eğitimi verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tunceli'de AFAD ekipleri gönüllülere enkazda arama kurtarma eğitimi verdi

Tunceli\'de AFAD ekipleri gönüllülere enkazda arama kurtarma eğitimi verdi

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, AFAD ekipleri tarafından gönüllülere enkazda arama kurtarma eğitimi verildi. Deprem kuşağında bulunan kentte, olası afetlere ve acil durumlara hızlı müdahale için çeşitli çalışmalar yapılıyor. Ovacık ilçesinde oluşturulan 'Ovacık Arama Kurtarma' ekibi, AFAD personeli tarafından eğitim aldı. Bu yıl yapılan çalışmalarla, 517 gönüllü vatandaş ve 1265 jandarma ile 353 emniyet personeli arama kurtarma eğitimlerinden faydalandı.

28.05.2024 16:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri gönüllülere enkazda arama kurtarma eğitimi verdi.

Deprem kuşağında yer alan kentte, olası afetlere ve acil durumlara hızlı müdahale için çeşitli çalışmalar hayata geçiriliyor.

Ovacık ilçesinde de Kaymakam İsmail Erdoğan ve Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün öncülüğünde, 20 kişiden oluşan "Ovacık Arama Kurtarma" ekibi oluşturuldu.

Gerekli işlemler sonrası AFAD personeli Özgür Aydoğdu'dan ders almaya başlayan gönüllüler, ilçede belirlenen alanlarda 6 gün süren eğitim programına katıldı.

Programda ilk olarak teorik bilgiler alan gönüllüler, daha sonra Pulur Mahallesi'nde yıkılması planlanan eski belediye lojmanlarında tatbikat gerçekleştirdi.

Senaryo gereği, deprem sonrası çöken bir binanın enkazına giren gönüllüler, hilti ve kazma yardımıyla duvarları delip yaralıları dışarı çıkardı.

Kentte AFAD koordinasyonunda bu yıl yürütülen çalışmalarla, 517 gönüllü vatandaş ile 1265 jandarma ve 353 emniyet personeli arama kurtarma eğitimlerinden faydalandı.

Kaynak: AA

Jandarma, Tunceli, Deprem, Ovacık, AFAD, Acil Durum, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunceli'de AFAD ekipleri gönüllülere enkazda arama kurtarma eğitimi verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:28 Mourinho işi tamam Aziz Yıldırım tarih bile verdi Mourinho işi tamam! Aziz Yıldırım tarih bile verdi
17:11 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis’te görüştü İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis'te görüştü
16:41 İsrail yine çadır kampa saldırdı: Çok sayıda ölü ve yaralı var İsrail yine çadır kampa saldırdı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
16:06 Bakan Şimşek son rakamları paylaştı Türkiye’nin risk primi son 4 yılın en düşük seviyesinde Bakan Şimşek son rakamları paylaştı! Türkiye'nin risk primi son 4 yılın en düşük seviyesinde
15:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İmamoğlu’na “Roma turu“ tepkisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na "Roma turu" tepkisi
17:32 İsrail’e tepkiler dinmiyor Eric Cantona, yapılan zulme isyan etti İsrail'e tepkiler dinmiyor! Eric Cantona, yapılan zulme isyan etti
17:00 Beşiktaş ve Fenerbahçe geri sayıma geçti Jose Mourinho’dan ses var Beşiktaş ve Fenerbahçe geri sayıma geçti! Jose Mourinho'dan ses var
16:53 Antalya’da üniversite öğrencisi genç kız, yurt odasında ölü bulundu Antalya'da üniversite öğrencisi genç kız, yurt odasında ölü bulundu
16:29 11 kişinin can verdiği kazada şoförün ifadesi ortaya çıktı 11 kişinin can verdiği kazada şoförün ifadesi ortaya çıktı
15:51 BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Emeklilere ve asgari ücretlilere zam gerekli BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Emeklilere ve asgari ücretlilere zam gerekli
15:34 Bakanlık devreye girdi Filenin Sultanları artık business class ile uçacak Bakanlık devreye girdi! Filenin Sultanları artık business class ile uçacak
15:31 Göksel genç aşkıyla barıştı El ele kamera karşısına geçtiler Göksel genç aşkıyla barıştı! El ele kamera karşısına geçtiler
15:09 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu Yeni dönem 9 Eylül’de başlıyor 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu! Yeni dönem 9 Eylül'de başlıyor
15:08 “7 çocuğum aç“ deyip kendine zarar veren vatandaşın üzerine kayıtlı 6 araç çıktı "7 çocuğum aç" deyip kendine zarar veren vatandaşın üzerine kayıtlı 6 araç çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2024 18:20:24. #1.12#
SON DAKİKA: Tunceli'de AFAD ekipleri gönüllülere enkazda arama kurtarma eğitimi verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement