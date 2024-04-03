Tunceli\'de afet risklerini azaltmak için zemin etüt çalışmaları başlatıldı

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Tunceli'nin Ovacık, Pertek, Nazımiye ve Çemişgezek ilçelerinde afet risklerinin azaltılması amacıyla zemin etüt çalışmaları başlatıldı.

Kent genelinde olası afet ve acil durumlara müdahale için İçişleri Bakanlığının himayesinde Vali Bülent Tekbıyıkoğlu'nun koordinesinde çalışmalar yürütülüyor.

Bu kapsamda, il merkezi ve ilçelerde yerleşime açılacak alanlarda depremin yanı sıra kaya düşmesi, heyelan ve taşkın gibi afet riskleri tespit ediliyor.

"Mikro-bölgeleme" olarak tarif edilen zeminin afetlere dayanıklılığını inceleyen ekipler, Ovacık'ta 315, Nazımiye'de 206, Çemişgezek'te 251, Pertek'te de 488 olmak üzere toplam 1260 hektar alanda jeolojik etüt çalışması başlattı.

Topraktan numuneler de alan ekipler, 127 noktadaki sondaj işlemlerine devam ediyor.

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Nazımiye ilçesindeki mikro-bölgeleme çalışma sahasında incelemelerde bulundu.

Tekbıyıkoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Tunceli'yi depreme dirençli hale getirmek için çeşitli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Mikro-bölgeleme çalışmasının yerel yönetimlerce yapılması gerektiğini belirten Tekbıyıkoğlu, "Valilik olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla irtibata geçip Tunceli için bir ihale düzenlendi. Bu ihale münasebetiyle ilçelerimizin hepsinde mikro-bölgeleme ve etüt planlama çalışması yapılmaya başlandı. Bununla beraber jeofizik çalışmaları da devam edecek ve her şey planlamadan geçiyor." diye konuştu.

Tekbıyıkoğlu, çalışmalar sonucunda elde edilen verileri rapor haline getirip belediyelere teslim edeceklerini dile getirdi.

İmar plan değişikliklerinde raporların önemli olacağını vurgulayan Tekbıyıkoğlu, "Mikro-bölgeleme çalışmalarımız 4 ilçede devam ediyor ve 1260 hektarda 127 noktada sondajlar gerçekleştiriyoruz. İnşallah bu çalışma tamamlandıktan sonra nereye ev yapacağımızı ve hangi bölgenin daha problemli olduğunu aynı zamanda vatandaşlarımız da bilecek." ifadelerini kullandı.

Tekbıyıkoğlu, il genelinde 1120 konteynerin inşasının sürdüğünü ve ilerleyen süreçte köylere de konteyner vereceklerini bildirdi.